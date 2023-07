„Bohužel se nám nepodařilo postoupit z prvního místa, což mě trochu mrzelo, ale i tak jsme během celé sezony předváděli celkem slušnou hru a kvalitní výkony. Do poslední chvíle jsme čekali na to, jak se rozhodne tým Vysoké. Nakonec to bylo v náš prospěch a my jsme využili situace a nabídku hrát vyšší soutěž jsme přijali,“ vrátil se hrající trenér Obříství Libor Tichota do závěru jarní části, v níž s týmem prohospodařili poločasový osmibodový náskok na nejbližšího pronásledovatele a nakonec za ním končili o tři body na druhé příčce.