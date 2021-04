Turnaj více než čtyřiadvacet let přináší dětem nezapomenutelné zážitky spojené s radostí z pohybu a zejména pak z fotbalu. V této činnosti chtějí organizátoři navzdory stávající složité době pokračovat také letos a poskytnout dětem, učitelům i rodičům možnost, jak do běžného dne zábavně doplnit pro zdraví tak důležitý pravidelný pohyb.

Turnaj si zahrálo hodně hráčů a hráček. Z mělnického okresu dosáhly školní celky na pěkné úspěchy, především ty z Neratovic. Také letos to však vypadá, že nebude možné zorganizovat turnaj v obvyklé podobě, jak jej mnozí z vás znáte.

Nicméně McDonald‘s Cup netvoří pouze samotný turnaj, ale jeho podstata spočívá v celoročních sportovních aktivitách ve škole i v domácím prostředí.

A letos Fotbalová asociace ČR ve spolupráci s AŠSK a společností McDonald’s připravila pro děti a rodiče on-line projekt Odpískej nudu s McDonald‘s Cupem.

Pokyny pro malé aktéry:

1. Popros rodiče, aby tě zaregistrovali. Zabere to chvilku.

2. Přihlas se pomocí zadaných údajů a můžeme začít.

3. Klikni na první úroveň a začni plnit cvičení v tréninkové výzvě! Můžeš je dělat kdekoliv doma, na zahradě, v parku.

4. V každé úrovni na tebe čeká osm tréninkových cvičení a kvíz.

Po splnění alespoň čtyř cvičení a vyzkoušení kvízu si můžeš stáhnout diplom a posunout se o úroveň výš.

5. Nová úroveň se otevře vždy po čtrnácti dnech. Úrovně nesou název podle jednotlivých kol ve skutečném McDonald‘s Cupu od školního kola až po Svátek fotbalu, které v naší výzvě doplňuje reprezentační úroveň.

6. Když splníš úplně všechna cvičení a vyzkoušíš naše kvízy ve všech úrovních výzvy, postoupíš do druhého kola, které se otevře 10. června.

7. Ze všech postupujících do druhého kola bude vylosováno čtyřicet výherců parádních fotbalových cen, kterými jsou podepsané dresy českých reprezentantů Tomáše Součka, Vladimíra Coufala, Alexe Krále a Jakuba Jankta.

8. Pokud navíc postoupíš do druhého kola a zašleš nám motivační video na téma Já a fotbal, zapojíš se do soutěže o doprovod hráčů české reprezentace na hřiště!

Porota v čele s trenérem reprezentace Jaroslavem Šilhavým se na zaslaná videa podívá a vybere jedenáct výherců. Chceš být mezi nimi?

Veškeré informace o projektu Odpískej nudu i o soutěži McDonald‘s Cup: Tréninková výzva naleznete na webových stránkáchwww.mcdonaldscup.cz.

