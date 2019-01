LIBIŠ - Tradiční cíl: hrát v klidném středu tabulky bez záchranářských starostí

Ilustrační foto | Foto: Archiv VLP

První herní test letní přípravy absolvovali v týdnu fotbalisté divizního Sokola Libiš. Ve středu se v Dřínově rozešli smírně 1:1 s Děčínem. Jak bude krátká letní příprava probíhat v dalších dnech a co nového se v Libiši chystá před novým soutěžním ročníkem, ví nejlépe trenér Jiří Kabyl.

Když byste se měl s odstupem stručně ohlédnout za minulou sezonou.

„Myslím, že sezona byla jiná v tom, že jsme začali výborně a ze šesti kol jsme vytěžili patnáct bodů. Pak ale přišla série sedmi porážek a propadli jsme se na dno. Právě tam se ukázala síla kluků, kteří spolu tvoří partu a umí zabojovat. Dvě kola před koncem jsme byli zachráněni a soutěž dohrávali v pohodě.“

Pár týdnů žila šance na to, že nový ročník okoření vaše derby se Sokolem Ovčáry. Co říkáte na to, že Ovčárům byla přidělena jiná skupina?

„Tak každý rok se skupiny mění. Hlavně kvůli divákům, které takové zápasy hodně lákají, je to trochu škoda.“

Jak jste spokojen se složením vašeho „béčka“?

„Myslím, že tato skupina je dlouhodobě nejvyrovnanější. Tak jako jinde v ní nebývají žádní odpadlíci. I v posledním ročníku hráli kromě čtyř mančaftů všichni o udržení, zároveň to ale neměli daleko ke špičce. Určitě nás znovu čeká vyrovnaná a těžká soutěž, také proto, že jsou tam nováčkové, jako například Hazlov, o kterých nikdo nic neví.“

Cíle do sedmé sezony v divizi se asi od těch předcházejících nebudou moc lišit.

„Ano. Rok co rok máme cíle stejné. Chceme se pohybovat v klidném středu tabulky a nemít starosti se záchranou. Jiné cíle ani mít v našem klubu nemůžeme. Oproti jiným hrajeme v čistě amatérských podmínkách s kluky, kteří hrají srdcem a mají fotbal rádi. Profíky či poloprofíky si nedopřáváme.“

Jak bude vypadat letní příprava?

„S tréninkem jsme začali v pondělí. Ve středu následoval přátelák s Děčínem. Na žádné soustředění se nechystáme. Celou přípravu absolvujeme v domácích podmínkách na hřišti a jeho okolí. Přípravu zpestří přípravné zápasy. Ten nejbližší odehrajeme tuto neděli od 10.45 hodin s Varnsdorfem opět v Dřínově. Na středu jsme dohodnuti se Starou Boleslaví. Další víkend už nás čeká předkolo poháru v Semicích. Kdyby se nám podařilo postoupit, tak si zahrajeme týden nato s Českým Brodem. Poté (4. 8.) už je na programu první mistrák v Novém Boru, takže příprava je velice krátká. Snažíme se ji co nejvíce zpestřit. Například dnes se kluci sejdou v Praze ve Žlutých lázních a zahrají si plážový fotbal. I po těch pár dnech toho totiž mají plné zuby.“

Pokolikáté vlastně připravujete tým Libiše do nové sezony?

„V Libiši působím devátým rokem. Dva roky jsme hráli krajský přebor a šest let divizi.“

Nestává se ten každoroční kolotoč pro vás už stereotypem?

„Tak některé věci se mohou opakovat. Na druhou stranu každoročně se trochu obmění kádr, takže za těch osm let je totálně jiný. Z těch hráčů, co kopávali, když jsem začínal, zbyl jen Petr Zuskin jako asistent. Ale přiznávám, že neupadnout do stereotypu, je někdy složité.“

Když jste zmínil změny v kádru, tak jaké jsou ty nejaktuálnější?

„Skončilo hostování brankáři Ondrovi Pávkovi, který se vrací do béčka Sparty. Jinak kádr v podstatě zůstává pohromadě. Navíc se do letní přípravy vrací Michal Novák, který hostoval v FK Neratovice /Byškovice. Máme v plánu udělat čtyři pět mladých hráčů, aby se tým okysličil. Může se i stát, že někdo odejde. Na pondělním prvním tréninku se však sešlo šestadvacet hráčů, takže určitě bude z čeho vybírat.“