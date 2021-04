Výsledek? Na základě proběhnutého hlasování bylo zjištěno, že mezi kluby převládá v drtivé míře názor soutěže už nedohrávat. Z celkem 43 oddílů, které zareagovaly, se pro ukončení vyslovilo 37, hrát v rámci aktuálního ročníku ještě o mistrovské body chtělo pouhých pět, jeden by nechal rozhodnutí na vedení okresního svazu.

Jeho názor s celkovým výsledkem ankety koresponduje. „Jako výkonný výbor jsme se shodli na tom, že za současných podmínek už dohrávat nechceme. Chtěli jsme ale znát i názor samotných klubů,“ uvedl předseda svazu Slavoj Tichý.

Případné plošné ukončení soutěží by podle jeho slov ještě nutně nemuselo znamenat, že by si týmy mezi sebou v rámci aktuální sezony už nekoply. „Pokud později vládní opatření dovolí hrát zápasy, máme v plánu uspořádat pro zájemce okresní pohárovou soutěž po vzoru zimního Rebel cupu, a to i pro mládež,“ nabídl Tichý týmům možnou alternativu na květen či červen.

Stanovisko asociace by mělo přijít v nejbližších dnech, maximálně týdnech. Čas dohrát alespoň uspokojivým způsobem soutěže tak, aby byli známi postupující a sestupující, sice stále existuje, ovšem velmi povážlivě se krátí. Sezona musí skončit nejpozději do konce června. Před samotnými zápasy je nutný i nejméně dvoutýdenní prostor pro přípravu a zápasy by se měly hrát pouze o víkendech. V soutěžích na Mělnicku chybí k dohrání nutné poloviny programu každému týmu vždy nejméně pět zápasů, nezřídka ale i šest či sedm.