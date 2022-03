Olympik má po sezoně. Brankář Chrudimi připsal nulu a pět asistencí

Domácí porážkou „jen“ o pět gólů jako by Chrudim poškádlili. V její hale to byl v podání favorita znovu rychlý kvapík do semifinále. Třetí a tedy závěrečná porážka v sérii nabrala pro futsalisty Olympiku Mělník drtivou podobu 0:14. Jedním z nejproduktivnějších hráčů utkání byl po boku čtyřgólového Pavla Drozda gólman Dudu, který si připsal pět asistencí.

Chrudimští fusalisté si proti Mělníku došli pro rychlý postup do semifinále play off 1. futsalové ligy. | Foto: Aleš Vladyka