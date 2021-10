Pěti góly se v utkání blýskl ostrostřelec Josef Gabčo. Zdvojnásobil tak svou bilanci z úvodních dvou kol a rázem stojí v čele individuálních žebříčků. Vysoko je v produktivitě také reprezentant a účastník zářijového mistrovství světa Jiří Vokoun.

„Utkání jsme měli od začátku pod kontrolou. I přesto, že na našem výkonu byla znát měsíční herní přestávka, tak jsme soupeře přehrávali, byli jsme velmi aktivní v napadání a tím soupeře nutili k chybám, ze kterých pramenilo naše poločasové vedení 4:0,“ ohlédl se za utkáním trenér Mělníka Jakub Němec.

„Jediné, co trochu kazí nadšení, jsou zbytečné dvě branky, které jsme obdrželi v závěru utkání, když jsme protočili sestavu. Na výkonu ale můžeme stavět do dalších utkání a hlavně jsme rádi, že stále máme plný počet bodů. Vítěznou sérii budeme chtít udržet co nejdéle,“ doplnil Jakub Němec.

Bez bodové ztráty je po třech kolech pouze favorizovaná Chrudim. Už ve středu Olympik nastoupí k dalšímu utkání v České Lípě. Démoni do té doby ještě odehrají nedělní zápas v Českých Budějovicích. Ve čtyřech zatím odehraných zápasech vyhráli pouze ten poslední proti brněnským Vlkům.

SK Olympik Mělník - FC Rapid Ústí n. L. 8:3 (4:0)

Branky: 4. Gabčo, 6. Šmejkal (Šup), 6. Gabčo (Vokoun), 17. Gabčo, 23. Gabčo (Vokoun), 24. Šup (Gabčo), 29. Gabčo (Nečas), 33. Lehner (Gabčo) – 35. Výborný, 39. Klier, 40. Macháček (Výborný). Rozhodčí: Kaštánek, Dragoun. ŽK: 0:3. Mělník: Žežulka (Rusak) - Novotný, Nečas, Vokoun, Šmejkal, Prejsa, Gabčo, Lehner, Zdržálek, Havel, Babovák, Šup.