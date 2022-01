Jakub Němec, Mělník: „Věděli jsme, že s Českou Lípou nás čeká velmi těžké utkání, protože pro ně to byl zápas o všechno. Přesto jsme mohli utkání rozhodnout už v prvním poločase, kdy jsme měli velkou převahu a vytvořili jsme si velké množství šancí. Ty se nám však nedařilo proměňovat, a proto za poločasového stavu 2:1 bylo stále utkání otevřené. Druhý poločas moc krásy nepobral, více se nehrálo než hrálo a oba týmy byly rozladěné nepřesnými výroky rozhodčích. Jsem rád, že se nám v posledních minutách podařilo vstřelit vítěznou branku. Pro nás to jsou důležité tři body, kterými jsme se velmi přiblížili play off.”

FOTO: Na úvod přípravy přestřelka s lídrem ČFL, Neratovice zaostaly jen těsně

Karel Kruliš, Česká Lípa: „Zápas se mi hodnotí velmi špatně. Ztratili jsme minimálně bod za předvedenou hru. Ale co je pro nás velká ztráta, to je další zranění našeho hráče, který je stále (sobota odpoledne) v nemocnici. První poločas jsme začali dobře, šli do vedení, ale potom otěže zápasu převzali domácí a šli zaslouženě do vedení. Na konci poločasu, kdy měli domácí pět faulů, přišel první zásah do zápasu ze strany rozhodčích. Při jasném faulu na našeho hráče se měl kopat desetimetrový kop ,ale k udivení všech prý fauloval náš hráč. Druhá půle z naší strany byla v dobrém tempu, plnili jsme to, co jsme si řekli, měli šance, ale bohužel naše koncovka opět selhala. Poté, co domácí gólman knokautoval našeho hráče, pro kterého musela přijet RZ, rozpadla se nám koncentrace. Než jsme se stačili rozkoukat, tak nám dal Mělník rozhodující gól. Pro nás je to ztráta, ale ještě se porveme o setrvání v nejvyšší soutěži.“

Olympik Mělník - Démoni Česká Lípa 3:2 (2:1)

Branky: 13. Novotný (Nečas), 15. Šup (Zdržálek), 37. Gabčo (Šup) – 4. Bejda (Maur), 22. Zapletal (Fichtner). ŽK: 2:0. ČK: 35. Zdržálek (Ol.). Mělník: Žežulka (Šanda) - Novotný, Lehner, Vokoun, Kalabis, Babovák, Šustr, Gabčo, Zdržálek, Šup, Nečas.

Zelená pro futsal? Sváta mění ve velkém fotbale Vlašim za třetí ligu