V lovosické hale ve stejný den pustil za svá záda jedinou střelu domácího Rapidu a pomohl tak k hladké výhře 7:1. Proti Lípě by se za podobný výsledek se spoluhráči rozhodně nezlobil.

„Byl bych rád, kdybychom navázali na posledních pár zápasů, kdy se nám dařilo dobře do ofenzivy i defenzivy. Neočekávám lehké utkání, protože Česká lípa i přes formu posledních sezon byla a je kvalitním mužstvem se spoustou zkušených hráčů. Věřím ale, že zápas zvládneme a budeme se moct dotáhnout na Spartu,“ dodal Jan Žežulka, jehož tým drží pětizápasovou sérii bez porážky.

V tabulce předposlední hosté si uvědomují, že k záchraně potřebují co nejdříve začít sbírat body. V prvním novoročním zápase se jim to remízou s Českými Budějovicemi podařilo po předešlých devíti nezdarech. Poslední ze tří výher se datuje do prvního vzájemného duelu s Mělníkem. Vítězství 5:3 měla na svědomí především dvojice Bialek – Fichtner, která se podělila o všechny góly Démonů.

„Pokud si chceme zachovat naději na záchranu, musíme na Mělníku podat perfektní výkon a pokusit se odvést minimálně bod,” vyhlásil před utkáním trenér Karel Kruliš.

