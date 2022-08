„První poločas nám vůbec nefungoval, chyběl nám “ligový” pohyb a nebyli jsme vůbec v tempu,“ měl trenér Olympiku Jakub Němec jasno, proč byla Bohemka vyrovnaným soupeřem. „Do druhého poločasu jsme si museli otevřeně říct, že takhle ligu hrát nejde. Kluci si to vzali k srdci, přenesli na hřiště to, co po nich chci, a proto druhá půle od nás splňovala ligové parametry po herní, pohybové i taktické stránce. K tomu jsme přidali hezké branky. Na výkonu z druhého poločasu můžeme stavět a to je potřeba si přenést do ligy,“ dodal Jakub Němec.

Olympik - Bohemians 8:3 (2:2)

Branky: Vokoun 3, Gabčo, Machytka, Šiler, Amorim, Sváta - Hruška, Ploc, Svěrák.

Olympik: Šanda (21. Rusak) - Nečas, Vokoun, Svata, Gabco - Šuba (21. Havel), Carlos (21. Machytka), Šiler, Amorim.