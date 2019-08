Na břevnovském stadionu Přátelství ve čtvrtek zazněl úvodní hvizd osmého ročníku fotbalového poháru mládeže FAČR. Rozběhl se tak maraton stovek zápasů Ondrášovka Cupu, který vyvrcholí šesti finálovými turnaji na jaře příštího roku. Ambasadorem Ondrášovka Cupu bude opět všem dobře známý herec, režisér a hlavně sportovec Jakub Kohák.

Ondrášovka Cup na chomutovském stadionu. | Foto: Ondrášovka Cup

Do osmého ročníku soutěže pro fotbalisty ve věku od osmi do třinácti let je přihlášeno víc než 800 týmů. Ty odehrají v sezoně 187 turnajů. Organizátoři počítají i letos s početnou účastí zajímavých hostů z řad fotbalových legend přímo na stadionech včetně reprezentačního trenéra A-týmu ČR Jaroslava Šilhavého. Celkově by před jejich zraky mělo předvést své schopnosti a fotbalové umění víc než 16 tisíc nadějí české kopané.