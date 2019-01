Mělnicko – Sedm uplynulých kol tabulkou jen a jen stoupali, až se nyní zastavili na úplně nejvyšším stupni. Řeč je o fotbalistech FK Kralupy 1901, kteří po devátém kole převzali vládu na čele okresního přeboru.

OP: Velký Borek - Kralupy 1901 | Foto: Věra Krajníková

Kralupští zvládli za další tři body také zápas na půdě nováčka v Liběchově, přestože s domácími prohrávali a Tarbaj poté neproměnil penaltu. Obrat v utkání na sebe vzal především Jakub Müller, který se hattrickem opět prostřílel na čelo střelecké tabulky soutěže. Do té doby vyrovnaný zápas ve druhém poločase ovlivnila nedisciplinovanost domácích hráčů. Dva z nich se po červené kartě poroučeli předčasně do sprch a hosté dohrávali zápas v pohodě.

Do kralupských not hrál také výsledek utkání Libiše B, která před víkendem vedla tabulku lepším skóre právě před týmem z Olší. Ze hřiště třetích Veltrus si ovšem odvezla „pouze" bod za remízu 2:2. Ta se zrodila už během prvního poločasu, kdy domácí vždy dotáhli náskok hostí. Ti přesto považují dělbu za spravedlivou, protože v prvním poločase byl soupeř aktivnějším a nebezpečnějším mužstvem. „Druhý poločas byl už vyrovnaný a možná jsme byli zase my o kousek lepší, ale remíza byla spravedlivá," soudil jeden z hostujících trenérů Blahoslav Urbanec, autor jednoho ze tří gólů z přímých kopů, které v utkání padly.

V bodové „krasojízdě" pokračují od druhého kola také Tišice, které si tentokrát na vlastním hřišti vyšláply na v tabulce výše postavené Mšeno. Utkání rozhodla spolupráce dvou Tomášů oblékajících tišický dres. Prejzek vždy jednou v každém poločase asistoval Beranovi a podzimní posila z Roudnice vstřelila své premiérové góly v barvách Sokola. Hosté se za svůj výkon ve druhém poločase dočkali zaslouženého gólu, jenže ten přišel příliš pozdě a znamenal už jen zkorigování na konečných 2:1. „Zápas dvou rozdílných poločasů se šťastnějším koncem pro nás," hodnotil duel sekretář Tišice Martin Preisler. Hostujícího trenéra Guttenberga mrzelo, že po předvedeném výkonu hlavně ve druhé půli odjížděl jeho tým s prázdnou. „Minimálně bod jsme si zasloužili."

Překvapením kola byla domácí porážka (0:1) Vojkovic od PTZ, které se v tabulce dostaly hned za svého soupeře. O něco málo lépe se dýchá i Nové Vsi. Ta vítězstvím 3:2 nad Dolními Beřkovicemi, které hattrickem zařídil Došek, zabodovala poprvé od třetího kola. Stejným poměrem vyhrálo také neratovické béčko ve Velkém Borku. Domácí utkání prohráli po dvou trestných kopech poločas 0:2, ale ve druhém se zmátořili a srovnali na 2:2. Jenže pak se nevyvarovali další chyby vzadu a hosté rozhodli. Na úplném dně pořadí zůstává béčko Pšovky, které v sobotu k utkání v Lobkovicích ani neodjelo. Domácí tak získali tři body zcela zadarmo.

9. kolo: Liběchov – Kralupy 1901 1:5 (1:1) Veselý – Müller 3, J. Matějček 2, ČK: Malák, Jiří Kapler (L.), N. Ves – D. Beřkovice 3:2 (1:0) Došek 3 – Vejmelka 2, Veltrusy – Libiš B 2:2 (2:2) Prachař, Mára – Slavíček, Urbanec, V. Borek – Neratovice B 2:3 (0:2) Morávek, Šimon z PK – Žák, Gabčo, Panocha, Lobkovice – Pšovka B 3:0 kontumačně, hosté se k utkání nedostavili, Vojkovice – PTZ 0:1 (0:0) Schneider, ČK: Ladomerský – Šimáček, Tišice – Mšeno 2:1 (1:0) Beran 2 – Vaněk.