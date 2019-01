Mělnicko – Vzájemné utkání dvou nejlepších týmů fotbalového Atletico okresního přeboru dostalo týden předem nový náboj. Vedoucí Dynamo si totiž ve víkendovém 19. kole zajelo do Dolních Beřkovic pro vůbec první porážku v soutěži, a jelikož Kralupští doma s Neratovicemi nezaváhali a odešli poosmé v řadě jako vítězové, dělí oba celky už „jen" šest bodů.

O nezdaru svěřenců trenéra Daniela Kaplana v Beřkovicích rozhodl jediný gól. Šance hostí alespoň na vyrovnání navíc otupila vyloučení Miloše Horkého a Zdeňka Kratochvíla.

Kralupští rozhodli o své osmé výhře v řadě prakticky hned v úvodu, kdy se trefili oba ostrostřelci Tarbaj s Müllerem. Další šance už zůstaly na obou stranách nevyužité. S blížícím se koncem zápasu se na hřišti začalo jiskřit. Vyústěním bylo vyloučení domácího Zimy hned po jeho příchodu z lavičky na hřiště.

Z týmů lepší poloviny tabulky naplno bodovaly ještě dva – Veltrusy, které už svým tradičním domácím výsledkem 3:0 (4krát z 5 posledních) přehrály Tišice, a Velký Borek, jenž vzhledem k dění na hřišti nečekaným obratem v závěru uvrhl na poslední místo aktuální tabulky béčko Pšovky.

Pšované přitom v utkání dlouho tahali za delší konec. Hosty nepustili k jejich hře a po bezbrankovém prvním poločase se dokonce ujali vedení, když si svou sobotní gólovou hlavičku za áčko zopakoval Cemper. K hostujícímu obratu nejdříve zavelel výborně chytající brankář Procházka a v závěrečné desetiminutovce Morávek gólem ze skrumáže a Šimon střelou z dálky.

Utkání plné zvratů bylo k vidění také mezi Mšenem a béčkem Libiše. Domácí sice vedli v poločase už 2:0, nakonec se ale body dělily. Hosté do druhého poločasu zamíchali sestavou a v rozmezí jedenácti minut vývoj zcela otočili a byli to domácí, kdo nakonec zachraňoval alespoň bod. Body si ve vzájemném utkání rozdělily i týmy, kterým Libišští dýchají v tabulce na záda – PTZ a Lobkovice.

Důležitý záchranářský duel se hrál v Nové Vsi. V derby s Cítovem nešlo pouze o první jarní výhru, ale také o to, zda si hosté, po odečtu dvanácti bodů na nule, uchovají alespoň nějaké šance na záchranu. Výsledek 2:1 už je poslal někam do oblasti teorie. Kuriozitou zápasu byl první gól domácích, který si hosté po „malé domů" vstřelili sami. Podruhé do sítě, tentokrát už do správné, pak zamířili za stavu 2:0. A jelikož domácí své šance zahazovali, museli se o výsledek nakonec ještě bát.

19. kolo: N. Ves – Cítov 2:1 (1:0) Brejša, vlastní – Bodnár, Veltrusy – Tišice 3:0 (1:0) Tetiva 2, Štofl, PTZ – Lobkovice 2:2 (1:1) Šimek 2 – Rous, Horký, Kralupy 1901 – Neratovice B 2:0 (2:0) Tarbaj, Müller, ČK: 1:0, D. Beřkovice – Dynamo 1:0 (0:0) ČK: 0:2, Mšeno – Libiš B 3:3 (2:0) Wasyliw 2, Mansfeld – Špička 2 (1 z PK), Šerák, Pšovka B – V. Borek 1:2 (0:0) Cemper – R. Morávek, Šimon.

Ohlasy z vybraných zápasů ve středečním tištěném vydání Mělnického deníku!