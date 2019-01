Mělnicko /PŘED PODZIMNÍM VÝKOPEM/ – Už řadu let neměl fotbalový okresní přebor Mělnicka tak suverénního vítěze, jakým bylo naposledy Dynamo Nelahozeves. Před novou sezonou sní o podobné jízdě hned v několika táborech. Její opakování by se ovšem rovnalo malému zázraku, a dá se čekat spíše vyrovnaný postupový boj více týmů. Kde všude se do něj hodlají zapojit a čí šance jsou reálné?

OP: Libiš B - Nová Ves | Foto: Luboš Kurzweil

Kralupy 1901 (loni 2. místo). V Olších se podařilo udržet kádr, tedy i nejlepšího střelce loňské soutěže Müllera. A to ještě přichází Pexa z Měchenic a Paprňák ze Slatiny. Ambice týmu obhajujícího stříbro tak nemohou být ani letos níž. „Cílem je hrát bojovný fotbal, který by se líbil, hrát na špici a poprat se o postup," netají klubové vedení.

Veltrusy (3.). Také svěřenci trenéra Košťála by chtěli přinejmenším zopakovat třetí místo, což ale nebude snadné. „Máme příliš hráčů na marodce, v přípravě se tak sice měli možnost ukázat i dorostenci a noví hráči (Švancar a Prachař), ale celkově se to moc nepovedlo a sliboval jsem si od toho víc," není spokojený zkušený kouč, který navíc bude muset v zadních řadách nahradit jejich dirigenta Moravce, který v týmu skončil.

Neratovice B (4.). Poměrně vysoko má nastavenou laťku také tým z Byškovic, který coby nováček skončil těsně pod stupni vítězů. Ivan Petržilka, který z křesla vedoucího přešel na trenérské, nehodlá z pozic ustupovat. „Chtěli bychom čtvrté místo minimálně zopakovat, nebo ještě o příčku vylepšit. Přišli dva kluci z dorostu, někteří zase odešli, ale v podstatě zůstáváme ve stejném složení."

V. Borek (5.). Jako nováček skončila Slavia spoléhající především na dravé mládí ze své líhně pátá a letos by ráda ještě o něco výš, přestože jeden z talentů Jakub Mihalík hostuje v Ovčárech. „Kádr je poměrně úzký, ale za pomoci dorostenců, jejichž chuť hrát za dospělé je značná, to zvládneme, i když to nebude lehké. Mužstvo je ale mladé, bojovné, odhodlané a chce stále výš. Třetí místo by nám slušelo," míní trenér Jiří Vavřina.

Tišice (6.). Tým se stále ještě nejčerstvějšími zkušenostmi z kraje ze všech čtrnácti účastníků se ani ve své druhé sezoně po sestupu nikam nepožene. „Tak jako loni bychom rádi hráli ve středu tabulky. Ani v hráčském kádru se u nás nic nezměnilo, máme stejný kluky, jen o rok starší," říká s klidem trenér Martin Brabec.

Mšeno (7.). Jiný tým, než ten, který jarní část víceméně jen dohrával, slibují ve Mšeně. Dorostenci, kteří pomáhali látat sestavu, už jsou platnými členy, vrací se zkušení mazáci Dvorný se Šlédrem a navíc se připojí i Bohata z Vrutice, Štolba z Vysoké a Zárybnický z Nebužel. „Chceme hrát v popředí a poprat se postup," prohlásil po vydařené přípravě šéf klubu Jiří Guttenberg.

D. Beřkovice (8.). Ve středu tabulky nadále vidí své teritorium v Dolních Beřkovicích, kde se přes léto snažili především o rozšíření úzkého kádru. Povedlo se? „Měl by k nám přijít mělnický Patera a dva kluci z Borku. Naopak další dva dorostenci se vrátili do Počapel, kde je také mladý Šuta," odpověděl trenér Roman Novák, který tak nejspíš nadále bude muset nazouvat kopačky. „Hrát uprostřed a nemít starosti se záchranou," vytyčil.

Lobkovice (9.). Po úspěšné sezoně 10/11 loni přišel menší ústup ze slávy. Co bude v podání prvního ze tří dospělých celků hrajících letos pod hlavičkou Merkurie následovat tentokrát? Přáním asi nejen sekretáře Františka Koliandra je klidný střed tabulky.

Libiš B (10.). Dost bylo umístění poblíž sestupového pásma, v Libiši chtějí vidět i rezervu výš. „Chtěli bychom stabilizovat tým a nehrát jako v posledních sezonách pouze o záchranu. Jednoduché to ale nebude, protože mužstva jsou vyrovnaná a úroveň jde nahoru," říká Libor Tichota, který z béčka Neratovic přesedlal do toho libišského, kde rozšířil původní realizační tým. Pro zkvalitnění přípravy si rezerva spojila tréninky s dorostenci. Právě mladým chtějí v béčku dávat šanci.

Pšovka B (11.). Bez převratných změn vstupuje do své další sezony mezi okresní elitou béčko Pšovky. „Do týmu přišlo několik dorostenců a budeme se snažit, aby co nejvíce hrála lavička áčka. Ambice? Být v klidném středu tabulky," nepřekvapil vedoucí mužstva Ivo Král.

PTZ (12.). Najít cestu z nepovedené minulé sezony. To byl úkol pro tým PTZ v krátké letní přestávce. Jak se ale zdá, situace není růžová ani po ní. „I naše béčko je na tom s lidmi možná lépe," není příliš do řeči sekretáři Jiřímu Rousovi. „Posily nemáme žádné, dva naši hráči (Brabec, Manšinger) naopak odešli do Chlumína. Musíme dál shánět, protože potřebujeme posílit o dva až tři hráče. Co jsme měli rozjednané, tak se nepodařilo."

N. Ves (13.). Sokolové sami vědí, že byli v minulé sezoně na padáka. Disciplinární prohřešek Cítova jim ale dal druhou šanci. Jak se jí chopí? „Do nového ročníku samozřejmě půjdeme plní optimismu, ale nebudeme si stavět vzdušné zámky, takže cílem je udržet si příslušnost. Jakýkoli lepší výsledek bereme jako velký úspěch," drží se při zemi sekretář Jaroslav Kratochvíl.

Liběchov (nováček). Se sestavou, která si okresní přebor – pro Liběchov po dlouhých osmnácti letech – na jaře vykopala, ho hodlá tým okolo kanonýra Veselého také udržet. „Bohužel se nám žádné posílení nepodařilo," uvedl na hřišti stále ještě občas vypomáhající předseda Štěpán Hladký.

Vojkovice (nováček). „Pouhá" záchrana? A nebo i něco navíc? Vojkovické ambice závisely na výsledku jednání o případných posilách s divizní Viktorií Jirny, která tým zásobila už loni. „Pan Jícha nám uvolnil stejné čtyři hráče, kteří u nás hráli na jaře, tedy Ondrejčíka, Ladomerského, Fialku a Kuentérenguema, navíc máme Láďu Plicku z Kralup," hlásil včera vedoucí mužstva Michal Cabák. „Naším snem by bylo umístění do sedmého místa. Hlavní ale bude neopakovat pád, protože postup je rok od roku těžší."