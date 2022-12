S výkonem hráčů, kteří nastoupili, byl spokojený. „I přes porážku se kluci nemají za co stydět. Na hřišti jsme nechali vše, co jsme mohli. Škoda několika zbytečně obdržených branek a neproměněných šancí, výsledek mohl být o poznání lepší.“

Posílené Obříství válí! Kouč si chválí konkurenci, postup není nejdůležitější

Střelec dvou branek vítězů Pavel Drozd přiznal, že se tým v utkání dlouho střelecky trápil. „V prvním poločase jsme mohli dát velké množství branek, ale stalo se nám to, co velmi často - nedokážeme vstřelit gól. Bylo to 2:1, soupeř byl živý. My jsme jim navíc nabídli dost šancí a trápí nás koncovka. Stále zřejmě žijeme z výsledku a předvedené hry v Kazachstánu a myslíme si, že to půjde samo. Musíme na tom hodně zapracovat.”

Také poslední mistrák letošního roku odehrají Mělničtí v hale soupeře, v neděli 18. prosince se představí v České Lípě. Démoni nasbírali ve dvanácti kolech o deset bodů méně – sedm a jsou předposlední.

FK Chrudim – Olympik Mělník 7:1 (2:1)

Branky: 3. a 29. P. Drozd, 23. a 36. D. Drozd, 34. a 38. Balog, 10. Torres - 20. Joao. Rozhodčí: Nagy, Řeháček. ŽK: 1:0. Diváci: 301. Olympik: Šanda - Šuba, Sváta, Šustr, Ježek, Wilder, Vokoun, Machytka, Joao.

