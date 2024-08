Jeho jméno bylo v posledních letech pro mnohé synonymem pro práci s mládeží v mělnické Pšovce. Karel Vlasák se tam vrhl na trénování už ve dvaceti letech. Konkrétně v době, kdy mu začalo být jasné, že jako hráč díru do světa neudělá.

„Na nějakou větší kariéru mi zoufale scházela rychlost a také ochota vlítnout do každého souboje. To je u fotbalu zásadní schopnost, pro mě ale bylo mnohem zásadnější, vrátit se ze zápasu v pořádku. Zároveň jsem byl trošku kyselý z toho, že ani technicky jsem po tolika letech hraní fotbalu zdaleka nebyl tak dobrý, jak jsem při kvalitním tréninku být mohl,“ vrací se ke svým trenérským začátkům.

Když přišla příležitost ujmout se na Pšovce týmu starších žáků, neváhal ani minutu a rozhodl se ukázat, že i tu nejnižší výkonnostní úroveň lze posouvat nahoru. Postupem času se posunul až na pozici šéftrenéra mládeže. „Troufám si tvrdit, že se během té doby Pšovka dostala mezi kluby, které mají českému fotbalu co přinést. Nastavili jsme tréninkový systém a koncept, posílili trenérské týmy, dokázali přilákat množství dětí včetně dívek. Výsledkem jsou pak hráči, kteří od nás přešli do akademií, ze kterých už je možné dostat se do profi fotbalu,“ poukazuje na spolupráci s pražskými „S“ v případě šikovných dívek nebo partnerství s regionálním hegemonem FK Mladá Boleslav. Pokud to není rovnou na top úroveň, pokračují talenti z pšovecké líhně nezřídka v SK Roudnice nad Labem, nebo FK Neratovice-Byškovice. Jejich práci s mládeží mimochodem Karel Vlasák považuje za zcela špičkovou.