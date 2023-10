Donedávna kopali třetí třídu, kdopak by na jejich stadionu čekal parádní zázemí a téměř prvoligový trávník. I proto se Sokol Olovnice, klub z pomezí Kladenska a Kralupska, přihlásil do celostátní soutěže Deníku o nejlepší fotbalový areál. Suverénně ovládl krajské kolo a skvěle si vedl i v tom celostátním. Nakonec bere třetí místo, a tak Želvu – jinak nikdo klubu neřekne – vyhlašujeme Osobností Deníku pro tento týden.

Fotbalová Olovnice slaví - porazila Stehelčeves a bez ztráty bodu ovládla III. třídu B. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Želvu v hlasování přeskákaly jen nedostižné severočeské týmy Hostovice a Studence, i třetí místo je ale pro Sokol velkou poctou. „Byli jsme naštvaní, že hned od začátku skákaly hlasy těm vítězům tak, že jsme v regulérnost nevěřili. My klikali poctivě a nakonec jsme už vytrvali, když se jednou začalo,“ říká správce areálu František Novák.

Olovnický srdcař á vše na svědomí. On si kdysi usmyslel, že jeho trávník bude široko daleko nejlepší ze všech a taková Slavia by mu ho nedávno ještě hodně záviděla…

A protože kluci a holky z klubu Františkovi chtěli za jeho úsilí nějak poděkovat, přihlásili Olovnici do soutěže Deníku i nejlepší areál. Pak svorně zasedli za počítače a k telefonům, a klikali, a klikali. Kdo nejvíc? „Přiznám se, že já na tohle nejsem, moc jsem nepřispěl. Ale třeba pan starosta obce Zdeněk Kinter s manželkou přispěli hodně, oni nám na fotbale fandí dost. Také moji kamarádi z práce v Kamenném Mostu, a dokonce i kluci z vedlejší Slatiny, se kterou jsme vždycky měli krásné bitvy,“ připomíná František Novák boje, které skončily třeba tím, že olovničtí hráči "ztrestali" Slatinu, která u nich zapomněla dresy, a rozvěsili je přes slatinský rybník.

Fanoušci rozhodli: Nejlepší fotbalová adresa v Česku leží na severu Čech

Ne všichni podobnou recesi berou, ale současnost ukazuje, že i rivalové si umí pomoci. „Já mám tuhle recesi rád, k fotbalu patří. Na hřišti si nic nedarujeme, ale mimo něj musí být legrace. A že nám kluci ze Slatiny pomohli při klikání, pochopitelně odměníme – jeden ze tří vyhraných soudků jim pošleme,“ hlásí František Novák.

A ty dva zbylé? Termín pro jejich vypití ještě nepadl. Hlavně se nesmí krýt se zápasem, protože někteří borci v áčku si prý občas před mistrákem dají o jedno pivko víc a pak je to na hřišti sakra vidět. „Už jsme za to zavedli pokuty, ale my platíme za spoustu věcí, klubová kasa je pak pořádně plná,“ směje se František Novák a je rád, že prošla i zatím poslední věc, která bude za stovku do kasy:

Nesmí se chodit po jeho krásném trávníčku, když k tomu není důvod…