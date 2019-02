Sedlčany – Teprve druhé vítězství přivezli fotbalisté Ovčár v jarní části soutěže krajského přeboru ze hřiště soupeře. V Sedlčanech o tom rozhodl druhý poločas a tři rychlé akce, které vzaly vítr z plachet domácím hráčům. Do dvoubrankového vedení šli domácí v úvodu zápasu po laciných chybách hostů během jediné minuty. Jenže Hyka vstřelil brzy kontaktní branku a ve druhém poločase dvěma trefami Voljanského Ovčárští stav utkání zcela otočili. Pojistku přidal v závěru svou první brankou v soutěži Dohnal.

Středočeský pohár: Ovčáry - MSK | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

Domácí tým musel kvůli zatopenému hřišti do náhradního azylu na nedalekém městském stadionu a v úvodu utkání to vůbec nebylo znát. Tatran na jaře podává slušné výkony a v boji o záchranu potrápil nejednoho favorita. Už v sedmé minutě po rohovém kopu se k odraženému míči dostal Pešek a nekompromisní střelou nedal Strakovi šanci – 1:0. O minutu později vedl Tatran už o dvě branky. Domácí střelec M. Valsa využil zaváhání hostů v rozehrávce a střelou k tyči překonal Straku – 2:0. Ovčárští se probudili až po čtvrthodince hry a po rychlé kombinační akci přesnou přihrávku Šmidrkala zužitkoval Hyka – 2:1. Od této chvíle hosté ovládli hru, jenže vyrovnat se jim do poločasu nepodařilo, i když k tomu měli několik příležitostí. Domácí brankář Mošnička ale několikrát své spoluhráče podržel.

Druhý poločas zahájili hosté náporem, který vyústil vyrovnávací brankou. Po rychlém průniku Maršnera do otevřené obrany domácích se do jeho centru položil rybičkou Voljanskij a hlavou vyrovnal. Domácí ve snaze získat vedení zpět na svoji stranu se vrhli do útoku. Velice blízko k třetí brance měl M. Valsa, jenže tentokrát Straka vytáhl jedinečný zákrok a nebezpečnou střelu domácího kanonýra vytáhl na roh. Tlak domácích ale brzy vyprchal a ke slovu přišli opět hosté. Nejprve gólovou střelu Hyky stačil brankář Mošnička konečky prstů vytěsnit na roh. V 76. minutě přišla opět rychlá akce po levé straně, po Maršnerově centru se z voleje trefil Voljanskij a strhl vítězství na stranu Ovčár – 3:2. Domácí do konce utkání se na vyrovnání nezmohli. Naopak po pěkném vysunutí Hyky šel Dohnal sám na branku a podél vybíhajícího Mošničky zpečetil osud domácích.

Sedlčany – Ovčáry 2:4 (2:1)

Branky: 7. Pešek, 8. M. Valsa – 49. a 76. Voljanskij. 18. Hyka, 82. Dohnal. Rozhodčí: Suchý. ŽK: Brotánek, Bartůšek – Baloun, Mihalík. Diváci: 100. Sedlčany: Mošnička – Bartoš, Brotánek, Kopřiva, Pudil – Řehák, R. Valsa (64´ Soldát), Čejda (76. M. Dvořák), Bartůšek (70. Lípa) – Pešek, M. Valsa. Ovčáry: Straka – Pechar, Ondrák, Baloun, Matějček (64. Dohnal) – Kudela (59. Hašler), Šmidrkal, Mihalík, Maršner – Hyka, Voljanskij.

DUŠAN KUDELA