Ovčáry -Fotbalisté Sokola se ve 13. kole České fotbalové ligy rozešli bez branek s Loko Vltavín. Vzhledem k poměru vytvořených šancí je remíza ztrátou spíše pro domácí.

Hosté přijeli s vyloženě defenzivní hrou s cílem neprohrát. Trenér Janeček po porážce v Králově Dvoře trochu zamíchal sestavou a na lavičce zůstali někteří zkušení hráči, které šetřil na další těžká utkání. Ovčárští si od začátku vytvořili herní převahu a hosté pouze bránili. Prakticky čekali na své polovině a míče jen odkopávali bez náznaku kombinace. A když už se jim podařil nějaký ten brejk, ovčárská obrana jim vystřelit nedovolila.

Domácí brankář Straka byl v první půli bez práce. Po úvodní zahřívací čtvrthodince se aktivnější domácí dostali před hostujícího brankáře Hrábka a ten musel nadvakrát prokázat své kvality. Ve 21. minutě bravurně zlikvidoval průnik Dida a o dvě minuty později jeho hlavičku zázračně vyškrábl na rohový kop. Z něho Krejcar trefil přímo branku, ale rozhodčí gól neuznal pro faul Matějčka na brankáře Hrábka.

Prokřehlí diváci se pak zahřáli ve 27. minutě pěknou kombinační akcí na jeden dotek. Na konci byl opět Dido, který nejprve trefil brankáře, na druhý pokus obránce a na třetí pokus jeho hlavička jen těsně minula pravou tyč už překonaného Hrábka. Ovčárští pak hrozili pouze ze standardek, ale hostující obrana a zvláště Kozák nebezpečné centry Horáka s přehledem odvracel. V závěru poločasu měl šanci otevřít skóre Zahálka, ale jeho střelu mířící do branky odvrátil Kozák na roh. Do kabin se šlo za bezbrankového stavu.

Ve druhém dějství se hra spíše vyrovnala a domácím nepomohlo k rozhodujícímu úderu ani střídání. Ve 48. minutě se prokličkoval Hyka mezi třemi hráčemi, ale míč netrefil, jak si představoval. Poté několikrát Chalupa v dobré pozici nepřekonal Hrábka, nebo přestřelil jeho branku. Hosté vycítili šanci a v posledních dvaceti minutách se poprvé v zápase pokusili o útočení, když na hřiště přišel Socha jako hrotový hráč.

První střelu vyslal hostující Marčík mimo branku Straky až v 68. minutě a stejný hráč v 77. minutě z dobré pozice trefil náruč Straky. Ovčárští se nenechali zahanbit, ale byl to opět Dido, který spálil další velkošanci v 79. minutě. Jak už to bývá, v 90. minutě mohl přijít trest. Vlk v jediné šanci hostí přehazoval Straku, ale ten perfektním zákrokem stačil míč vyrazit nad branku.

Pavel Janeček (trenér Ovčár): „Těžko se hraje proti soupeři, který nechce hrát fotbal. Do zahuštěné obrany jsme se prosazovali jen s námahou, ale přesto jsme si šance vytvořili a díky dobrému výkonu hostujícího brankáře se naši útočníci neprosadili tak, jak by se slušelo. Když nedáme branku, nemůžeme myslet na vítězství. Dnešní utkání řadím do ztrátových.“

Radek Kronďák (trenér Vltavínu): „O síle Ovčár jsme věděli, a tak jsem dnes zamíchal sestavou do defenzivní podoby. Jsem si vědom, že naše hra pro diváka nepřinesla nic atraktivního. Když jsme však ze začátku soutěže hráli otevřený fotbal, soupeř nás vždy potrestal. Ovčáry potvrdily svoje ambice a jsem rád, že naše taktika slavila úspěch. Když srovnám utkání na šance, musím konstatovat, že jsem s bodem velice spokojen.“

Ovčáry – Vltavín 0:0

Rozhodčí: Schröter. ŽK: Krimlák, Hájek (oba Loko). Diváci: 200. Ovčáry: Straka – Chalupa, Ondrák, Studený, Horák – Matějček (67. Martínek), Kovařík, Krejcar, Zahálka – Müller (46. Hyka), Dido (79. Petr).Loko Vltavín: Hrábek – Kryštof, Bureš, Kozák, Hájek - Marčík (84. Balšánek), Kuchař, Vlk, Krimlák, Bartůněk (66. Socha) - Pospíšil.

(dk)