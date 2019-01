Liberec - Béčko Slovanu v minulém kole v ČFL poprvé vyhrálo a k odpichu z předposlední příčky potřebovalo uspět i v nedělním utkání. Proti byl trenér Ovčár Pavel Janeček, který v dresu Liberce kdysi působil, a jeho svěřenci plnící celých devadesát minut jeho pokyny. Od vítězství dělila hosty jediná minuta, ve které přišlo domácí vyrovnání na konečných 1:1.

Domácí se na utkání značně posílili mladými hráči širšího výběru A-mužstva a na hře to bylo znát. Přesto se do první šance dostal Martínek, když se zbavil hned dvou strážců, ale jeho střela těsně minula pravou spojnici brankové konstrukce.

Ve 12. minutě se domácí gólman Uvarenko poprvé vytáhl proti nebezpečné střele Hyky, kterou vyrazil na roh. Poté třikrát zahrozili hráči Slovanu, ale Čorič a Diviš neměli přesnou mušku, nebo si Straka s jejich polostřelami bez problémů poradil.

Na druhé straně se dostal se do druhé velké šance Martínek, ale i tentokrát nemířil přesně. Hra sice měla tempo, ale hráči na obou stranách se nepřesnými přihrávkami často připravili o slibně se rozvíjející akce. V závěru první půle utekl Dido, ale ani jeho střela brankou neskončila.

Po změně stran přinesla hra na Městském stadionu úplně jiný obraz, Ovčárští začali tlačit, když těžili zejména z velkého množství standardek. V 64. minutě se proháčkoval po pravé straně Martínek a s jeho centrem si na malém vápně nekrytý Hyka bezpečně poradil – 0:1.

V 74. minutě se Uvarenko opět vyznamenal, když chytil jeho další těžkou střelu. V poslední pětiminutovce se Liberečtí ve snaze vyrovnat začali mohutně tlačit dopředu, ale střely Gecova, Diviše a Reháka Straka v klidu zlikvidoval.

V poslední minutě normální hrací doby mohl pojistit vítězství Ovčár Zahálka, ale Uvarenko jeho střelu zázračně vytěsnil na roh. Ve druhé minutě nastavení na sebe vzal odpovědnost střídající Vojta. Osmnáctiletý útočník napřáhl z dobrých 35 metrů a jeho střela Strakovi proklouzla pod rukama do sítě – 1:1. Nebylo divu, že tentokrát Ovčárští po závěrečném hvizdu nad ztrátou dvou bodů doslova zaplakali.

Petr Myslivec (trenér Liberce B): „Podle průběhu zápasu musím být rád za bod s lídrem tabulky, ale ty věčné domácí remízy už mě otravují, protože po nerozhodných výsledcích naskakují body hodně pomalu. Hráli jsme sice se silným soupeřem, ale i my jsme měli kvalitní sestavu, ovšem inkasovali jsme ze standardní situace. Pak jsme udělali nějaké změny v sestavě, prohodili posty, a to se vyplatilo.“

Pavel Janeček (trenér Ovčár): „Liberec proti nám nastoupil v opravdu kvalitní sestavě a před utkáním bych bod bral. Svojí vlastní nekoncentrovaností v závěru utkání jsme zbytečně přišli o vítězství. Hráči si musí uvědomit, že se hraje až do závěrečného hvizdu. Plných devadesát minut hrajeme podle našich not a několik hloupých chyb nás připraví o dva body. To zamrzí. Přesto hráčům děkuji za předvedený výkon.“

Slovan Liberec B – Sokol Ovčáry 1:1 (0:0)

Branky: 90+2 Vojta – 64. Hyka. Rozhodčí: Kučka. ŽK: Horák, Hyka, Zahálka. Diváci: 280. Ovčáry: Straka – Chalupa, Ondrák, Studený, Horák (63. Viskup) – Jeník, Martínek, Kovařík, Zahálka – Dido (55. Krejcar) Hyka (87. Petr). Liberec B: Uvarenko – Zeman, Štícha, Rehák, Pavlásek (67. Vojta) – Purič, Gecov, Čorič (75. P. Smetana), Dostálek – Krbeček, Diviš.

(dk)