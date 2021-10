„Je teprve začátek soutěže,“ nechává start klidným Pavla Šubu, manažera jediného středočeského klubu v nejvyšší soutěži.

Co říkáte na váš dosud nejlepší start do soutěže?

Se startem a ziskem devíti bodů jsme velice spokojení. Samozřejmě víme, že to jsou body s týmy z dolní poloviny tabulky, ale každý bod se počítá a nikdo vám je nenechá jen tak. Když to porovnám s minulou sezonou, tak v Liberci jsme prohráli a doma s Ústí dali vítězný gól v poslední vteřině. Jsem velice rád, že i herně je to o level výš než v minulé sezoně.

Tabulka 1. FUTSAL ligy po neúplných pěti kolechZdroj: 1. FUTSAL ligaJak vám to zní, kdy o vás soupeři mluví jako o černém koni soutěže?

Slova o černém koni vůbec neberu, opravdu je to jen začátek. Tohle můžeme začít vnímat až třeba uspějeme v České Lípě (ve středu 6. října od 20:30 hodin), v Brně s Helasem, nebo doma s Teplicemi. Zatím jsme nohama na zemi.

Sám jste řekl, že herně jste o level výš než loni. Co za tím stojí?

Samozřejmě výběr hráčů a dobrá práce trenéra. Podařilo se nám poskládat velice zajímavý tým z vlastních odchovanců, kteří prošli našimi juniorkami a mají ke klubu srdeční vztah. Hráči, co nejsou našimi odchovanci, se dají spočítat na prstech jedné ruky - Žežulka, Novotný, Nedostup a Zdržálek, ten je navíc u nás už čtvrtou sezonu. I tihle kluci jsou charakterově velice dobří a nechají na hřišti duši.

Důležitým faktorem určitě byly návraty Gabča, Vokouna a Zdržálka z hostování v jiných týmech, že?

Všichni tři už jsou velice zkušení hráči a kvalitou paří mezi špičku ligy. Navíc je herně každý jiný a super se doplňují. Podobně důležitým faktorem je angažmá brankáře Žežulky ze Slavie, který vytvořil velice silnou kvalitu se Šandou. Každým tréninkem a zápasem rostou a myslím, že patří k těm lepším brankářům v lize, kterým se velice těžko dávají góly.

Co byste řekl o angažování dlouholetého reprezentanta Jiřího Novotného?

Do týmu přinesl obrovskou zkušenost, a to nejen hráčskou, ale i teoretickou.

Na závěr ještě slovo o Josefu Gabčovi, který v minulém zápase pokořil stovku prvoligových gólů, což je v menším klubu jako ten váš určitě obdivuhodný počin…

Pepa je kapitola sama o sobě. Neskutečný hráč, který má v sobě obrovský potenciál, který ještě plně neukázal. Několik posledních sezon nastupoval s hráči, kteří mu takzvaně do čtyřky zbyli. Teď jsme k němu dali hráče, kteří mu dokáží vytvořit prostor a přihrát tak, aby byl gólově úspěšný. Myslím, že je spokojený a je to na něm v zápasech vidět. Navíc to podporuje bojovností a dobrou obranou.

K tomu má za tři zápasy deset gólů a pět asistencí…

Jeho kanadské body jsou neskutečné a věřím, že budou ještě lepší. Určitě mu pomohlo, že byl půl sezony mimo Olympik, protože poznal, že doma mu je nejlépe. Když bude dobře trénovat, bude patřit mezi lídry, kteří tým povedou k úspěchům. Samozřejmě i on ví, že k tomu potřebuje kvalitní kamarádské spoluhráče.

Individuální statistiky 1. FUTSAL ligy po neúplných pěti kolechZdroj: 1. FUTSAL liga