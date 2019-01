Teplice – „Všechna čtvrtfinálová utkání měla na mistrovství Evropy úroveň, kvalitu a musela diváky zaujmout," říká slavný fotbalový rodák z Obříství, někdejší reprezentant, bývalá ikona FK Teplice, nyní jeho sportovní manažer a jeden z expertů Deníku Pavel Verbíř.

Teplice - Slovácko 1:1. Pavel Verbíř se loučil | Foto: Deník/František Bílek

Teplice už před týdnem zahájily přípravu. Hodně času hráči trávili v Proboštově, teď jste se přesunuli na soustředění do Modré na Děčínsku. Přesto stíháte Euro sledovat?

Určitě, čtvrtfinálové zápasy jsem viděl všechny.

Jaký zápas po skončení základních skupin se vám líbil nejvíce?

Asi nedělní poslední čtvrtfinále Itálie – Anglie, kde se rozhodlo až na penalty. I když ten zápas skončil i po prodloužení 0:0, byl zajímavý. Sám jsem tipoval, že to bude remíza. Trochu jsem se bál, že oba týmy zvolí opatrnější taktiku, ale kdepak. K vidění byla řada šancí. K úplné dokonalosti chybělo jen, aby zápas skončil po 90 minutách 2:2.

Do semifinále se probojovalo Španělsko, Německo, Itálie a Portugalsko…

Favoritům se dařilo. Tyhle týmy vypadají opravdu dobře.

Máte ve zmiňovaném kvartetu nějaký oblíbený tým?

Ne, ne. Ale je pravda, že sympaticky hrají všichni čtyři. Osobně favorita nemám.

Všeobecně se čeká finále Španělsko – Německo. Co vy na to?

Já myslím, že si to o titul rozdají Španělsko a Itálie. Ta se dostane daleko.

V semifinále se poměří Španělsko – Portugalsko a Německo – Itálie. Na který zápas se těšíte?

Na utkání Španělsko – Portugalsko. Hlavně jsem zvědavý, jak se prosadí portugalská hvězda Cristiano Ronaldo proti spoluhráčům z Realu Madrid a ostatním hráčům ze španělské ligy.

Neuvažujete o tom, že na soustředění v Modré budete závěr mistrovství Evropy v Polsku a na Ukrajině sledovat společně?

To v plánu nemáme. Kluci tam budou mít dost náročný program. Myslím, že zápasy budou sledovat večer v klidu na pokojích.