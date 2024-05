/VIDEO, FOTOGALERIE/ Týmy z Kolína a Mladé Boleslavi ovládly v jednotlivých kategoriích finalový turnaj McDonald‘ s Cupu pro severní část Středočeského kraje. Zajistily si tak účast na celorepublikovém finále prestižního klání školních týmů.

Neratovice hostily středočeské finále fotbalového McDonald‘ s Cupu | Video: Luboš Kurzweil

V Neratovicích se už tradičně utkali vítězové okresních kol. Ve starší kategorii hráčů čtvrtých a pátých tříd (kat. B) už před poslední rundou dvacetiminutových zápasů oslavila prvenství Základní škola Bezručova Kolín. Tým v červených dresech v turnaji porazil všech pět soupeřů. Po roce si tak znovu zahraje na závěrečném Svátku fotbalu, který se začátkem června uskuteční tentokrát v Hradci Králové.

Pořadí kategorie B: 1. ZŠ Bezručova Kolín 15 bodů, 2. ZŠ a MŠ 17. listopadu Ml. Boleslav 10 b., 3. ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice 7 b., 4. ZŠ V. Havla Kralupy 5 b., 5. ZŠ Tyršova Nymburk 4 b., 6. ZŠ Masarykova Čáslav

„Věděli jsme už, do čeho jdeme. Kluci si za tím šli od začátku,“ radoval se trenér vítězů Jakub Stach. Při nakonec zcela suverénní jízdě se chleba lámal v předposledním utkání proti ZŠ a MŠ 17. listopadu z Mladé Boleslavi. „Byli asi trochu fotbalovější, ale my jsme je srdíčkem a vůlí přetlačili,“ dodal k nejtěsnější (3:1) z výher tělocvikář, který trénuje ve Štítarském SK.

„Těšíme se na finále. Loni jsme si ho užili v Uherském Hradišti, letos si ho užijeme v Hradci,“ dodal s tím, že by v konkurenci krajských vítězů rádi vylepšili minulé desáté místo.

PODÍVEJTE SE: Vítězná jízda ZŠ Bezručova Kolín:

Zdroj: Luboš Kurzweil

Mladá Boleslav, která měla na neratovickém pažitu spolu s Čáslaví zastoupení v obou kategoriích, se dočkala úspěchu mezi školáky prvních až třetích tříd (kat. A). 7. ZŠ Václavkova rovněž prošla programem bez jediného zaváhání.

„Jsem nadšený. Vždy nám to o něco málo uteklo. Teď se to povedlo. Kluci hodně chtěli a máme v sestavě i jednu šikovnou holku. Předvedli se skvěle,“ chválil své žáky učitel Vlastimil Michalec, jehož škola už má z účasti na Svátku fotbalu zkušenosti ze starší kategorie. „Pojedeme si to hlavně užít a zahrát si fotbal,“ řekl k ambicím pro hradecký turnaj.

Pořadí kategorie A: 1. 7. ZŠ Václavíkova Ml. Boleslav 15 b., 2. ZŠ Sadová Čáslav 10 b., 3. ZŠ J. A. K. Čelákovice 9 b., 4. ZŠ MPB Neratovice 4 b., 5. ZŠ J. A. K. Lysá n. L. 3 b., 6. ZŠ Pečky 3 b.

Nejlepšími střelci turnaje se stali Oskar Bureš (kat. A, ZŠ Čáslav Sadová) a David Feirfeil (B, ZŠ Masarykova Čáslav). Týmové i individuální ceny předával po boku starosty Neratovic Romana Kroužeckého také Marek Matějovský. Bývalý reprezentant a v barvách Mladé Boleslavi velká osobnost české ligy je zároveň jedním z patronů jubilejního 25. ročníku McDonald‘ s Cupu. Ten nyní po stovkách zápasů po celé republice čeká opravdový svátek na jediném místě. Na stadionu pod ikonickými hradeckými lízátky se bude hrát 3. a 4. června.

PODÍVEJTE SE: Autogramiáda Marka Matějovského: