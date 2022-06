Domácí stará garda poskládala hráče, kteří pomáhali ještě v 90. letech s postupem do krajského přeboru, nebo pak dlouhé roky úspěšně válčili v divizi. Nechyběli třeba ani ti, kteří to sami později dotáhli na nejvyšší úroveň.

V utkání na dvakrát třicet minut se ale přece jen projevily um a zkušenosti majitelů nespočtu ligových i reprezentačních startů, červení hosté tak brankářské dvojici Kamil Šídlo – Filip Král nasázeli šest gólů. Za domácí korigovali nestárnoucí střelec Jan Válek a Petr Hochman.

Libiš si k výročí nadělila divizní jistotu, důležitou výhru řídil Moravec

„Dali jsme dohromady přes dvacet spíše starších kluků, kteří za nás hráli v různých érách, ať to byli ti okolo Pochmana s Válkem, Kladeňáci a později ligisté Hajník s Šilhanem, či těch, co hráli ještě dřív jako Daniš,“ přiblížil manažer libišského fotbalu Vladimír Vávra výběr, který čelil fotbalové kvalitě podpořené ve středu zálohy stále ještě aktivním ligovým borcem Tomášem Hübschmanem. „Ukázali, že jsou to všechno fotbalisti,“ uvedl Vladimír Vávra.

Oslavy se podle něj celkově povedly. „Oba naše týmy v mistrácích vyhrály. Počasí bylo dobré. Lidi přišli. Vyšlo to, dá se říct, podle představ. Poděkování určitě i vedení obce, která finančně přispěla,“ dodal Vladimír Vávra.

Pro Mělnický deník se ohlédl i za současností devadesátiletého klubu. Jaké soutěže přihlásí do příštího ročníku, co je jeho největším fotbalovým přáním, nebo jestli má chuť i nadále pokračovat v manažerské roli, přineseme v nadcházejícím týdnu.

