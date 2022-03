Domácí bojovnice měly v úvodu několik slibných střel, ovšem územně dominoval favorizovaný Mělník. Už v 6. minutě přišel úder do pavlíkovské sítě a v příští půlhodině se hostující hráčky hnaly za navýšením skóre. Jednobrankové manko však držela skvěle chytající Krejčová.

Poté se Lvice dostaly do kombinace a postupně se dostávaly do slibných příležitostí. V závěru prvního poločasu Hajnová povedeně rozehrála standardní situaci na zcela osamocenou Řenčovou, která prostřelila brankářku a vyrovnala.

Po přestávce byly Lvice velmi aktivní. Dařila se kombinační hra, avšak žádné ze zakončení gólovou radost nepřineslo. Důležitým okamžikem byl zákrok Krejčové po samostatném nájezdu Mělníka po hodině hry. Vzápětí Pázlerová zachytila chybnou rozehrávku soupeřek a nekompromisně ji potrestala - 2:1.

Čtyři minuty na to se do míče opřela Šarlingrová a vymetla růžek branky - 3:1! Jenže závěrečné minuty Pavlíkov absolutně nezvládl. I vlivem střídání se Mělník dostal do hry a třemi zásahy otočil nepříznivý stav.

Vrchol hokejové sezony je tady. V Mělníku mohou fanoušci pomoci Ukrajině