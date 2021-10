Využily tak jedinečnou nabídku, kdy kvůli disciplinárnímu trestu od UEFA mohly na tribuny právě jen děti do 14 let. Zážitek navíc umocnilo cenné jednobrankové vítězství letenského celku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.