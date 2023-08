Hned na dvou hřištích vzdálených jen několik málo kilometrů se ve středu od 18 hodin odehrají na Mělnicku zápasy úvodního kola Mol cupu. Do Neratovic i Tišic zamíří třetiligoví soupeři.

Fotbalisté FK Neratovice-Byškovice (žluté dresy) v posledním přípravném utkání před startem divize porazili třetiligový FK Králův Dvůr 3:0. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Neratovickým výsledkově ani herně nevyšel vstup do divizní soutěže. V poháru si mohou napravit reputaci. Do karet by jim mělo hrát, že proti třetiligovému Mostu-Souši nebudou v roli favorita. Za soupeře, jemuž se v sezoně 2021/22 marně snažili překazit postup do ČFL, nastupuje mimo jiné i talentovaný brankář původem z Horních Beřkovic Kryštof Lichtenberg.

Povzbudivý videovzkaz před utkáním poslala ze soustředění ve Studenci áčku přípravka Neratovic, která si žádá postup do dalšího kola. Vyplní se její přání?

Vůbec první soutěžní utkání v sezoně čeká staronového soupeře Neratovic v dlouhodobé soutěži - Brandýs. Po odloženém utkání na Meteoru (nezpůsobilý terén) se tým trenéra Petra Hejna pokusí o překvapení proti Chlumci nad Cidlinou. Utkání se vzhledem k rekonstrukci hlavní hrací plochy stadionu na Spořilově odehraje v Tišicích, kde bíločerní budou doma až do října, kdy soupeře přivítají na své umělé trávě.

Brandýs v závěru minulé sezony přežil v divizi ještě ve skupině C vlastní klinickou smrt, když jej zachránil až nezájem některých klubů z krajských přeborů. V létě pak došlo k mírnému osvěžení kádru. Čtyři hráči odešli, o něco více nových či staronových většinou v perspektivním věku přišlo.

Mezi nimi třeba David Zoubek, syn bývalého prvoligisty, nebo zkušený ex-benešovský brankář Jan Stareček. Natrvalo přišel po jarní zkušené Pavel Šára ze Pšovky. Ze Záryb se znovu vrátil Martin Reisinger. Na klíčovém postu ve středu zálohy bude pokračovat i Vojtěch Gebert, už osvědčená jarní posila z třetiligového FK Přepeře a odchovanec sousední Staré Boleslavi.