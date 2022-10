Už několikátý mezník v kariéře Jaroslava Hádka, který se rozhodování fotbalových zápasů věnoval na nejrůznějších úrovních od svých patnácti, přišel necelý rok poté, co odmával první utkání druhé nejvyšší soutěže.

Byť přehnanou trémou obvykle netrpí, tentokrát se prý určité mrazení dostavilo. „Nejen proto, že to bylo moje první utkání v nejvyšší soutěži, ale bylo to utkání televizní, poprvé jsem zažil celý prvoligový standart spolu s videorozhodčími, které na druhé lize nevídám. Celé jsem si to moc užil,“ vylíčil.

V utkání pak podle jeho slov přišel jediný složitější moment – tím byla neuznaná branka Zlína poté, co hostující Hlinka zahrál při zpracování míče rukou. „S tímto momentem nám pomohl až VAR,“ potvrdil sudí se specializací pomezního, který má v aktuální sezoně na kontě devět odmávaných zápasů ve druhé lize.

Vzor pro začínající

Doma na Mělnicku je zároveň členem komise rozhodčích okresního svazu. „Jeho kolegové z OFS Mělník mají ideální příklad, že i od nás z okresu to jde,“ pochvaluje si vedení svazu s tím, že v komisi se Jaroslav Hádek snaží působit především na mladé a začínající rozhodčí. „Pomáhá jim překlenout prvotní obavy a pochybnosti, jestli to za to vůbec stojí. Snaží se je motivovat k práci na sobě a následnému výkonnostnímu růstu jako opravdový profesionál. Třeba se nám i s jeho přispěním podaří pro velký fotbal objevit a nebo vychovat někoho, kdo ho mezi elitou časem doplní,“ oceňují v Mělníku a svému želízku v první lize pochopitelně drží palce…

