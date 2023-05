„Občas máme problém se zakončením, ale dnes Brody proměnil vše, co měl. Klobouk dolů, jak se v jeho věku popasuje se soupeři," smekal po utkání trenér Tišic Michal Vítovec.

„Všechny góly byly prakticky totožné. Jednou přišla přihrávka z levé strany, dvakrát z pravé. Kluci to krásně zatáhli, já jsem si jenom doběhl na správné místo. Byla to shoda okolností a spíš zásluha kolektivu,“ přiblížil samotný Miroslav Brodský svou rychlopalbu.

Byť už nedává kompletní zápasovou minutáž a hraje v průměru o něco málo méně než poločas, startů v sezoně posbíral už dvanáct. Pro hráče narozeného těsně před invazí ruských vojsk v 68. roce rozhodně slušná a mezi vrstevníky bezkonkurenční výdrž.

Střeleckých zářezů logicky už rovněž ubylo, když do soboty měl v sezoně na kontě jediný, tentokrát se ale poštěstilo. „Střelecká potence už hodně klesla,“ hlásil s úsměvem, radost z hattricku je ale o to větší. A to i mezi spoluhráči. „Proběhly gratulace a hlavně čekají, až se ukážu v hospodě. Nějaká ta rundička asi padne,“ prozradil.

Podobně jako Erling Haaland při svém nedávném střeleckém koncertu v Lize mistrů opustil také Miroslav Brodský jeviště dost předčasně. „Dohrál jsem jen poločas. Domácí po mně pak šli celkem tvrdě. Druhý den jsem si dával obklady,“ vzpomněl některé zákroky, které hodně bolely.

Právě se stále obtížnějšími návraty na hřiště nejspíš souvisí i plán pověsit už kopačky definitivně na hřebík. „Chtěl bych dokopat sezonu a v června ukončit fotbalovou kariéru,“ vyhlásil odchovanec Tišic, který kromě krátké epizody v Libiši nikde jinde nehrál. „V pětapadesáti už je na to čas. Tělo se po zápasech nedává tak rychle a dobře dohromady,“ objasnil s tím, že pro spoluhráče by to nemělo být snad až takové překvapení. „Mělo se to stát už někdy před pěti, deseti lety,“ rozesmál se.