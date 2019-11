Svěřenci trenéra Radka Zámečníka doma prohráli 0:5. Čtvrtou porážkou v řadě se propadli na třinácté místo tabulky. Na dvanácté béčko Mladé Boleslavi ztrácí čtyři body, týmy pod nimi Meteor Praha B, Litvínov a Hradec Králové zaostávají o tři, šest, respektive devět bodů.

Neratovická sedmnáctka se ani proti soupeři z pražské čtvrti Lhotka nedočkala prvních bodů. Porážku 1:3 v závěru mírnil Filip Odvárka. Z poslední příčky má tým nejblíž k Hradci, na který ztrácí šest bodů. Trenér Michal Voljanskij i přes nelichotivé výsledky věří, že na jaře může být v náročné soutěži lépe.

„Kluci to mají těžké, většinou nastupují proti o rok starším, a to je znát. Minulý rok v divizi měli na všechno strašně moc času a tady žádný. Podzim byl seznamovací. Teď máme dostatek času se připravit na jaro a předvést, že do druhé ligy patříme,“ neskládá zbraně.

Stavět může na herně nejpovedenějších zápasech s Duklou a Jabloncem. Naopak ty s Tempem, hradeckou Olympií a Meteorem by měly být mementem, jak nehrát. „Zvlášť Tempo mě hodně zklamalo, bylo to vůbec nejslabší mužstvo, proti kterému jsme hráli. Ale na druhou stranu jsem rád, že kluci se chtějí zlepšovat, a to je velice pozitivní,“ dodal kouč.