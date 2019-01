Mělnicko - Ze zápasů krajských fotbalových soutěží láká derby v přeboru, I. B třída rozjíždí první kolo.

Krajský přebor: FK Neratovice/Byškovice - Kolín | Foto: Martin Bouška

Zatímco čeká o víkendu na účastníky krajské I. B třídy úvodní kolo nového ročníku, fotbalisté KP a I. A třídy už pokračují kolem třetím. A jeho tahákem určitě bude dlouho očekávané okresní derby dvou velkých rivalů Sokol Libiš - FK Neratovice/Byškovice (SO, 10.15).



Domácí, kteří se netají přáním pohybovat se v horních patrech tabulky, jsou proti nováčkovi soutěže mírným favoritem. Ale derby bývají nevyzpytatelná, a navíc Neratovicím se u úvodu soutěže daří. „Jedeme na hřiště jednoho z aspirantů na postup do divize a nic jednoduchého nás nečeká. Z tohoto pohledu by byl pro nás každý získaný bod úspěchem. Doufám, že to domácím znepříjemníme,“ respektuje sílu soupeře trenér hostů Jiří Kafka.



Napravit svoji bilanci ze hřišť soupeřů může mělnická Pšovka, která v sobotu přivítá na svém hřišti v utkání I. A třídy Čechii Velká Dobrá, která před týdnem remízovala doma s Dynamem Nelahozeves. „Po dvou prohrách na hřištích soupeřů musíme doma bodovat,“ přeje si trenér Pšovky Libor Tomášek.

Nelahozevské Dynamo čeká o něco lehčí soupeř – FK Štěchovice a domácí by měli navázat na bodový úspěch z úvodních kol.



Také na úvod I. B třídy uvidí diváci okresní derby dvou nejúspěšnějších okresních mužstev z loňského ročníku. V Lužci přivítají tým Tišic a diváci se mohou těšit na zajímavý zápas. Střetne se totiž mužstvo s největším počtem získaných bodů z domácích zápasů v loňské sezoně (Lužec) s jedním z nejúspěšnějších mužstev ze hřišť soupeřů (Tišice).



„Myslím si, že by to mohl být hezký fotbal. Lužec je fotbalové mužstvo a o totéž se snažíme také my. Chtěli bychom samozřejmě vyhrát, ale víme, že z Lužce se body lehce nevozí. Remíza by byla zlatá,“ myslí si asistent trenéra Tišic Antonín Kravcov.



Doma se představí také Vysoká, která v minulém ročníku jen o fous unikla sestupu. Soupeřem jí bude Sokol Hostouň. Sokol Záryby, další z mužstev, které bojovalo o záchranu až do závěrečných kol, přivítá na svém hřišti fotbalisty FK Brandýsek.



Za svými soupeři zajíždějí pouze fotbalisté Řepína, kteří budou hosty Sokola Lidice a Veltrusy. Právě nováčka z Veltrus čeká v prvním kole křest ohněm, když bude hostem silného soupeře – Slovanu Velvary.

JAROMÍR HEJNA