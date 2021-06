„I v novinách se objevovaly prognózy, že by měl vyhrát Karel Poborský,“ objasnil Slavoj Tichý, proč čekal spíše triumf vicemistra Evropy z roku 1996 než bývalého generálního sekretáře asociace a jedné z tváře F-evoluce.

Pro výsledek nejočekávanější volby čtvrteční valné hromady, které se za Mělnicko osobně zúčastnil, ale má i své vysvětlení. „Poborský by asi i vyhrál, kdyby neproběhla revizní zpráva od pana Šimka, ta svým způsobem ještě objasnila některé věci, které se na FAČRu děly. Je možné, že někteří nerozhodnutí delegáti se definitivně přiklonili na stranu Fouska,“ míní Slavoj Tichý.

Na mysli měl především informace o některých už mediálně známých kauzách, například zakázky na dezinfekci kabin, ale také způsob, jakým se dosavadní vedení postavilo k jejich objasňování a rozplétání. „Zaznělo třeba i to, že FAČR nechtěl dát revizní komisi podklady k věcem, které chtěla řešit. Což by měl,“ zmínil Tichý.

Zároveň podle jeho slov především dosluhující předseda Malík a ředitel finančního oddělení Kabelka ne zrovna optimálně zodpověděli všechny otázky a připomínky delegátů. „Myslím, že řada delegátů brala, že jsou za Karlem. To možná rozhodlo,“ uvažuje Tichý.

Byť se výkonný výbor OFS usnesl na podpoře Poborského, nesmutní ani nad úspěchem protikandidáta. „Shodli jsme se, že ať to bude jeden či druhý, obojí je výborná volba pro český fotbal. Nevyšla nám sice všechna jména, která jsme si jako výkonný výbor určili, ale můžeme být i tak spokojení,“ komentuje výsledek Tichý a kvituje mimo jiné zvolení nového předsedy středočeského svazu Tomáše Neumanna do výkonného výboru FAČR. „Zvoleni byli zástupci z táborů obou kandidátů. Není to nějaká jednostranná fotbalová vláda, což je dobře. Různé názory mohou být jen a jen ku prospěchu věci,“ uzavírá Tichý.