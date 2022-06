Divize C

Jistý sestup: Horky n. J. (16., 23 b.)

V ohrožení: Poříčany (12., 30 b.), Tochovice (14., 27 b.), Kutná Hora (15., 26 b.)

Ze středočeského pohledu nejvíce zamotaná skupina. Pět týmů v rozmezí pěti bodů nabízí ještě spoustu kombinací. Předposlední Kutná Hora už bude hrát o nadcházejícím víkendu o všechno, porážka s Dvorem Králové (13., 28 b.) by uhasila naděje ještě před výjezdem do Velkých Hamrů (3., 51 b.). Nezdar Sparty by zároveň potopil i Tochovice, pokud by neuhrály nic s Benátkami (6., 43 b.). V opačném případě ale nováček z Příbramska může mít udržení ve své moci, končit totiž bude ve Dvoře. V případě vlastního vítězství nad Náchodem (11., 31 b.) a příznivé kombinace dalších výsledků už mohou v předposledním kole slavit záchranu v Poříčanech. Eventuální opravný pokus pro nejvýše hrající celek z Nymburska příliš lákavý není – soutěž totiž uzavře v Kolíně (1., 73 b.).

PODÍVEJTE SE: Libiši popřáli i bývalí reprezentanti, domácí gardu ale nešetřili