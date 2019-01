OVČÁRY - V duelu druhého s prvním skončí jedna dlouhá série

Podobně jako hosté z Hlavice mají před dnešním vzájemným zápasem také fotbalisté Ovčár slušnou formu – naposledy přivezli po bezbrankové remíze bod ze hřiště Dvora Králové. | Foto: Archiv

Ke střetu dvou jednoznačně nejlepších týmů fotbalové divizní skupiny C dnes dojde na ovčárském pažitu. Domácí Sokol už osm kol v řadě neprohrál a drží si bezpečně druhou pozici. Úspěšné tažení se pokusí pokazit vedoucí tým soutěže z Hlavice, kterou nevede z lavičky nikdo jiný než bývalý kouč Ovčár Jaroslav Vodička.

„Na rok na ovčárské lavičce se vzpomíná velice dobře. Postoupili jsme tehdy do divize. Potěšilo mě, že jsem v týdnu dostal od jednoho hráče Ovčár zprávu. Popřáli jsme si hodně štěstí, tak by to mělo být,“ vrátila se ke svému angažmá bývalá opora prvoligového Liberce. K očekávanému duelu kouč Hlavice dodal: „Venku máme dobrou bilanci. Vždy chceme vyhrát. Nemění to ani fakt, že jsou Ovčáry druhé. Tím neříkám, že jedeme vyhrát, ale budeme se snažit podat co nejlepší výkon a potvrdit, že naše mladé mužstvo má svou kvalitu a může hrát nahoře.“

Hostující fotbalisté reprezentující malou vesničku na Liberecku ztratili v odehraných jedenácti kolech pouze jedinkrát, když v šestém kole odjeli s nepořízenou z Čelákovic (2:1). Od té doby už ale zaznamenali dalších pět výher a jsou s náskokem sedmi bodů první. Nejen proto očekává domácí kouč Pavel Janeček velkou návštěvu.

„Nejen z našeho pohledu, ale i z pohledu soupeře jde o utkání podzimu, dokonce i sezony. Kdyby hosté vyhráli, měli by desetibodový náskok a udělali by tím důležitý krok směrem k ČFL. My chceme pokračovat v úspěšné sérii, a pokud kluci odjezdí zápas po zadku, tak se měření sil s Hlavicí nebojíme. Hru soupeře znám. Jakou taktiku zvolíme, prozrazovat nebudu. Soupeře chceme překvapit a potrápit,“ nechal se včera slyšet kouč Ovčár.

Oba celky zdobí precizní obrana. Ta hlavická dirigovaná z branky rovněž bývalou velkou oporou Sokola, někdejším prvoligovým brankářem Českých Budějovic Josefem Bejrem inkasovala dokonce jen ve dvou zápasech – naposledy před pěti koly právě v Čelákovicích. Zda-li se hlavickou defenzívu podaří Ovčárským překonat, mohou diváci vidět dnes od 15.30 hodin.