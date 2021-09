„Pohár nepodceňujeme, určitě nesáhneme po tolika změnách. V Zápech se nehraje snadno, je tam specifické, úzké hřiště. A my chceme vyhrát,“ nechal se na klubovém webu slyšet asistent trenéra Stanislav Hejkal.

Tentokrát by měla být útočná aktivita především na straně Hradce. Ten v součtu s povinným pohárovým postupem přes divizní Březovou vyhrál poslední čtyři soutěžní utkání, v lize naposledy přemohl v prestižním derby Pardubice 2:0. V Zápech nebere nic jiného než postup.

V deseti a v penaltovém rozstřelu vybojovaný postup přes druholigovou Viktorii Žižkov zajistil fotbalistům Záp pro třetí kolo Mol cupu ještě o stupínek kvalitnějšího soupeře. Do fotbalového areálu Fandy Maška ve středu od 15:30 hodin přijede potvrdit roli papírového favorita Hradec Králové, aktuálně sedmý tým FORTUNA:LIGY.

