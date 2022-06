TOP 5 nejzajímavějších přestupů

Jedna z opor Dynama Luboš Krejza přestupuje do kralupského FK 1901. Do Nelahozevsi se tak může vrátit jako soupeř. Klub z Olší si totiž vykopal I. A třídu a vysoce pravděpodobné je i zařazení do stejné skupiny.