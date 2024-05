Nastat může i situace, jaká by platila za současné konstelace – desátým sestupujícím ze čtvrté nejvyšší soutěže by totiž momentálně bylo béčko Příbrami. Z týmů na třináctých příčkách má při shodném bodovém zisku nejhorší celkové skóre. Na rozdíl od prvního celku, který musí uhrát proti Vyškovu víc bodů než Prostějov na Žižkově, ale má rezerva ještě několik možností nápravy.

Příbram ve stavu klinické smrti. Pád do třetí ligy nabírá reálné obrysy

Pokud by to ale nevyšlo, spustil by třetí sestupující Středočech po boku vzhůru se zatím marně škrábajících Nespek a Čáslavi "klasický" dominový efekt - plus jeden další sestupující v každé ze tří krajských tříd. Pod hladinou se tak čtyři kola před koncem nově nacházejí i Dobříš, Nymburk či Bakov.

Po týdnu opět přibyly adresy, které se pro další ročník mohou chystat na novou soutěž. S A-třídou se budou ve zbylých kolech loučit v Lysé nad Labem, v B-třídě se po bok sedmičky už známých sestupujících zařadily Švermov, Všestudy, Dobříš B, Petrovice a Jílové. Cestu vzhůru už naopak žádný ze soupeřů nemůže překazit Dobrovízi, které k "titulu" gratuloval i Milan Baroš.

Aktuální model postupů a sestupů (k 20. květnu 2024):

Sestup z FNL do ČFL: Příbram, do MSFL: KROMĚŘÍŽ

Postup z ČFL do FNL (na základě výsledku baráže): Slavia Praha B nebo Velvary

Sestup z ČFL do divize: Králův Dvůr (sk. A), Hradec Králové B, Přepeře (B)

Postup z divize do ČFL: Petřín Plzeň (A), Chomutov (B), Ústí nad Orlicí (C)

Sestup z divize do KP: Příbram B, Český Krumlov, Klatovy, Tachov (A), Nespeky, Louny, CHEB (B), Spoje Praha, Čáslav, LETOHRAD (C)

Postup z KP do divize: MILÍN, Poříčany

Sestup z KP do I. A třídy: Dobříš, Kutná Hora, Průhonice

Postup z I. A třídy do KP: SK Rakovník (A), Psáry (B)

Sestup z I. A do I. B třídy: Klecany, Nelahozeves, Votice (A), Nymburk, Rejšice, LYSÁ N. L. (B)

Postup z I. B do I. A třídy: DOBROVÍZ (A), Lužec (B), Městec Králové (C), Říčany (D), Zdice (E)

Sestup z I. B do OP: Lhota, Hředle, ŠVERMOV, HOSTOUŇ B, ZAVIDOV (A), Bakov n. J., Benátky n. J. B, Obříství, Záryby, Hovorčovice, VŠESTUDY (B), Paběnice, Jestřabí Lhota, Plaňany, BÝCHORY, SADSKÁ (C), Miřetice, Vyžlovka, Kunice, OLBRAMOVICE, KŘIVSOUDOV (D), Tlustice, Černolice, DOBŘÍŠ B, PETROVICE, JÍLOVÉ, CERHOVICE (E)

*Týmy velkými písmeny = jistý postup či sestup