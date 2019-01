Mělník - O vítěznou trofej a finanční prémii v celkové výši 20 tisíc korun bude v sobotu usilovat futsalový Olympik na mezinárodním turnaji O pohár starosty města Sokolov.

Olympik Mělník B - Indoss Plzeň | Foto: Dana Šubová

S prázdnou z turnaje neodejdou ani další týmy. Druhý získá 10 tisíc, třetí 5 tisíc a také čtvrtý dostane peněžní prémii, a to 3 tisíce korun. Do města uhelných dolů zamíří futsalová mužstva ze všech koutů republiky. Mezinárodní punc dodala turnaji Dimitrovka Bratislava. Právě slovenský tým je jedním, na které Mělník narazí v jedné z pěti čtyřčlenných základních skupin. Těmi dalšími jsou KZB Plzeň a U Muzikanta Cheb. Na hřišti s umělým povrchem si zajistí postup do osmifinalové fáze dva nejlepší týmy z každé skupiny. Prvoligový Olympik by měl patřit mezi největší favority turnaje.

(lk)