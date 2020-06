Pro fotbalové adepty připraví pět dnů zábavy, dohlížet bude i kanonýr druhé ligy

Do prostor fotbalového hřiště v Ovčárech se v první polovině července nastěhují děti lačnící vylepšit si fotbalové umění. Připraven je pro ně příměstský fotbalový kemp, a to od 13. do 17. července.

Stanislav Klobása (ve žlutém) v dresu druholigové Jihlavy. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot