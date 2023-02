Neratovice-Byškovice se ve finálovém turnaji U12 v Kuřimi mohou těšit na velký fotbalový svátek, když si ve skupině zahrají se Slavií Praha. Vedle sešívaných se utkají také s Kroměříží, Teplicemi, Pardubicemi a Opavou.

Pšovka Mělník se v kategorii U8 v Uničově vyhne velkým favoritům jako jsou Sparta, Slavia, Zbrojovka Brno, Sigma Olomouc nebo Baník Ostrava a má tak solidní šanci poprat se o postup do bojů o medaile. Ve skupině se utká s Kolínem, Pískem, Bojkovicemi, Nemošicemi a Hlučínem, tedy s týmy, s nimiž se mohou směle měřit a pomýšlet na dobré výsledky.

Z celkového počtu 924 týmů z 260 klubů, čítajících více než 18 tisíc hráčů a hráček, se v každé věkové kategorii probojovalo do finálového turnaje 24 nejlepších týmů. Ty byly rozlosovány do čtyř základních skupin, ve kterých mezi sebou zabojují o postup do zlaté, stříbrné a bronzové skupiny. Ze zlaté skupiny pak vzejde vítěz dané věkové kategorie.

FINÁLOVÉ TURNAJE PLANEO CUP – POHÁR MLÁDEŽE FAČR 2022/23



U13: 29. – 30. dubna 2023 Vysoké Mýto

U12: 13. – 14. května 2023 Kuřim (Neratovice)

U11: 6. – 7. května 2023 Benešov

U10: 20. – 21. května 2023 Hlučín

U9: 27. – 28. května 2023 Varnsdorf

U8: 3. – 4. června 2023 Uničov (Pšovka)

Podle bývalého reprezentanta a vicemistra Evropy z roku 1996 Jana Suchopárka jde o úžasný projekt pro samotné děti i jejich rodiče.

„Na účast v turnaji jistě nezapomenou do konce života. Sám jsem se v minulosti zúčastnil několika finálových turnajů a pokaždé se mi moc líbily soutěživost, entuziasmus, radost a emoce, které děti do hry pokaždé vkládaly. A stejně byl na místě také občas obrovský smutek, což také k fotbalu patří, nejen k tomu mládežnickému. Někteří hráči z věkové kategorie U13 se už objevují v žákovské lize nebo krajských reprezentacích, a pokud uspějí na turnajích této úrovně, mohou se prosazovat i dál, a nakonec se mohou dostat třeba až do nejnižší reprezentační kategorie U15. Přeji všem, kteří se letošního turnaje Planeo cupu - Poháru mládeže FAČR zúčastní, mnoho zážitků a sportovních úspěchů,“ uvedl Jan Suchopárek po losování.

Losování finalových turnajů Planeo cupu 2023Zdroj: Planeo cupV letošním ročníku zavítá finále Planeo cupu Poháru mládeže FAČR jak do osvědčených míst, jako jsou Vysoké Mýto, Uničov nebo Benešov, tak i do nových lokalit, mezi které patří Hlučín, Kuřim a Varnsdorf. Snahou pořadatelů je přivést finálové turnaje, které jsou pro většinu týmů vrcholem sezony, do nových míst, kde se dlouhodobě věnují mládežnickému fotbalu.

Tradičním dějištěm finálových turnajů je Vysoké Mýto a stejně jako loni, tak i letos přivítají na východě Čech nejlepší týmy v kategorii U13. A los si pořádně zašpásoval s velkými favority prakticky všech finálových turnajů Spartou a Slavií. Obě pražská „S“ se ocitla ve Vysokém Mýtě ve stejné základní skupině a může se snadno stát, že jedno z velkých jmen českého fotbalu bude chybět ve Zlaté skupině, v níž se hraje o medaile. Tím spíš, když do duelu obou pražských klubů ještě zásadním způsobem vstupuje Zbrojovka Brno. Letos totiž hrají v U13 týmy z loňské kategorie U12, v níž právě Zbrojovka slavila prvenství ve finálovém turnaji. A ve Vysokém Mýtě se brněnský tým ocitl v základní skupině právě se Spartou a Slavií. Jeden z favoritů si tak bude muset na Zlatou skupinu nechat zajít chuť.

Také letos se do jarních bojů probojovalo mnoho fotbalových „trpaslíků“, jako jsou například Bojkovice, Nemošice, Choceň, Ivančice, Vestec. Hráči těchto týmů se můžou těšit na zvučnější soupeře, například Spartu Praha, Slavii Praha, Bohemians Praha, Baník Ostrava, Slovan Liberec a další. Střední Čechy budou na finálových turnajích vedle Mělníka a Neratovic reprezentovat napříč kategoriemi také Sparta Kolín, 1. FK Příbram, FK Mladá Boleslav, Viktoria Vestec, Slovan Velvary a SK Benešov, který mimo jiné přivítá i finálový turnaj kategorie U11.

„Již předkola PLANEO cupu byla nesmírně napínavá a všichni se moc těšíme na to, co přinesou finálové zápasy mezi nejlepšími týmy z celé republiky,“ říká Tomáš Opluštil, ředitel maloobchodní sítě Planeo. „Jsme hrdi, že můžeme být součástí rozvoje mladých fotbalových talentů a pomáhat mnohým z nich do začátku jejich sportovní kariéry. Stovkám dětí i jejich rodičům Planeo cup přináší úsměv na tváři a jsme proto rádi, že je značka Planeo titulárním partnerem této významné sportovní akce,“ dodává.

Kromě špičkového fotbalu daných věkových kategorií se mohou účastníci opět těšit na mnoho fotbalových osobností, které každoročně na turnaje dorazí. Letos mezi nimi bude na některém z turnajů i Martin Vitík, opora reprezentačního týmu do 21 let a hráč AC Sparta Praha, který je oficiální tváří aktuálního ročníku.