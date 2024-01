Ve Spartě už dříve hrál. V mládeži. Nyní se jako plnoletý fotbalista oklikou přes další kluby vrátil. Radek Šiler v minulém týdnu podepsal na Letné smlouvu, během uplynulého víkendu začal naplňovat pověst, s níž přicházel. Za rezervu se okamžitě střelecky prosadil.

Fotbalista Radek Šiler podepsal víceletou smlouvu se Spartou Praha | Foto: sparta.cz

Ještě před necelými dvěma roky kopal dorosteneckou divizi za Neratovice. Do svého žákovského působiště se odchovanec sousedních Lobkovic vrátil po prvním „kolečku“ v pražských klubech. Mezi nimi už tehdy figurovala akademie Sparty.

V létě 2022 vytáhlý útočník zamířil do hlavního města znovu, tentokrát prostřednictvím angažmá v třetiligové Admiře. Tentok krok se ukázal jako zlomový. Právě v klubu z Kobylis na sebe znovu upoutal pozornost. Že vše směřuje k proražení ve velkém fotbale, dokázal i tím, že dal vale futsalu, ve kterém se za Mělník stal kometou ligy.

Vše si ovšem vynahradil na velkém hřišti. Po jarním rozkoukání se v ČFL A (10 zápasů – 3 gólů) rozbalil na podzim svůj potenciál naplno. Za průměrný celek nejvyšší amatérské soutěže nasázel v patnácti zápasech jedenáct gólů (chybou oficiálních statistik jen deset) a stal se druhým nejlepším střelcem skupiny.

„Rád bych se už posunul do profi fotbalu a ambice mám ty nejvyšší samozřejmě. Můj sen by byl si zahrát za A tým Sparty,“ netajil v rozhovoru pro Deník po hattricku do sítě Táborska v předposledním podzimním kole.

Ve stopách Čvančary

V Admiře se hned po podzimu smiřovali s tím, že o jednoho z tahounů přijdou. Po půlroce totiž přišla znovu pozvánku do přípravy druholigové sparťanské rezervy. A tentokrát i se sladkou tečkou. Ve druhé polovině ledna následovník dnes bundesligového Tomáše Čvančary, který rovněž prošel Neratovicemi, podepsal s mistrem víceletý kontrakt.

S naplňováním pověsti ofenzivního žolíka pak začal bez váhání. Hned v prvním letošním utkání rezervy po poločasovém příchodu na hřiště zařídil brankou a asistencí vyrovnání duelu proti juniorce Nottinghamu Forest. Výběr trenéra Loučky nakonec ns anglické půdě další utkání Premier League International Cupu gólem v závěru těsně prohrál. Pro Šilera je ale jeho start určitě velkým povzbuzením. Kam to nakonec dotáhne a splní si sen v áčku?

Radek Šiler ještě před necelým rokem prokazoval svůj talent také ve futsale, takto hodnotil jeden ze zápasů za reprezentaci do 19 let:

Zdroj: Youtube