Hostující útočník romského původu si urážku s rasistickým podtextem nenechal líbit a za peprnou reakci směrem k lavičce rozhodčí Miroslav Horáček odeslal do sprch i jeho. Že by se hanlivě vyjádřil ještě předtím, později odmítl.

Podle aktérů ale mělo karet za nadávky padnout víc. „Nadávek bylo… A nejen od Gabča, ale i od některých dalších hráčů Vysoké,“ trval si na svém Jiří Polák. Přisadil si ovšem i trenér hostí Martin Štolba, v utkání zároveň i laický asistent rozhodčího. „Trošku mě mrzí, že rozhodčí si nechá celý zápas od domácích nadávat, ale jediné, co slyší, je reakce našeho Pepy na rasistickou urážku od domácí lavičky,“ vrátil se k incidentu.

Ten má podle očekávání vážnější důsledky pro domácího trenéra. Podle příslušného paragrafu disciplinárního řádu řešícího mimo jiné projevy hanobící příslušnost k rase nebo etnickému původu, barvy pleti, disciplinární komise sáhla k trestu zákazu činnosti do 30. června 2024 a peněžité pokutě ve výši 10.000 korun.

„Trest jsem přijal a respektuji. Nesouhlasím s ním, ale respektuji,“ uvedl Jiří Polák po jednání komise. Disciplinárního řízení se účastnil osobně. „Omluvil jsem se komisi a přes zástupce Vysoké i Pepovi. Zpátky bohužel výrok nevezmu. Nejsem rasista, bylo to vyřčeno v souvislosti všech událostí, které se děly v průběhu utkání,“ dodal.

S dvaceti góly jasně nejlepší střelec soutěže Josef Gabčo si za pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování nekopne tři kola, zrovna ta zbývají do konce podzimu. S verdiktem komise zcela ztotožněný není ani on. Zatímco pro Jiřího Poláka by si dovedl představit ještě přísnější trest, vlastní čekal kratší.

„Trenér domácích měl nějaký zkrat. Samozřejmě se mě to dost dotklo. Trest je za mě nízký. Je to skoro každý zápas a furt ty samé rasistické urážky – neuděláš nic. Někdy se člověk musí bránit a pak to odnese taky,“ reagoval na udělené tresty. Omluva se k němu i dostala. „Volal mi to pan Vála. Určitě ji přijímám. Nikdy jsem s ním (J. Polákem) neměl žádný problém,“ uzavřel.