Remízy stačily. Byšice budou hrát ve Slaném o medaile

Fotbalisté Byšic si na futsalovém Memoriálu Petra Slance ve Slaném zahrají o nejvyšší příčky. Během odvetných zápasů ve své základní skupině C sice poztráceli dvěma remízami první turnajové body, na cestě do semifinále je to ale nezastavilo.

Fotbalisté Byšic (v bílém) zatím procházejí turnajem ve Slaném bez porážky. | Foto: OSF Kladno

V poločase těsné vedení, na konci dělba bodů po výsledku 5:5. Zápasy s Brandýskem a Nanuk All Stars Slaný II přesto měly z byšického pohledu hodně odlišný scénář. V prvním případě se jedinému zástupci z Mělnicka povedlo finišem v závěrečných minutách smazat už dvoubrankové vedení účastníka futsalové divize. Ve druhém o náskok naopak přišel – na 5:5 srovnával soupeř v poslední minutě z dlouhé penalty. Byšice i tak nevyrovnanější skupinu ze všech tří ovládly a zajistily si semifinále. V něm narazí na Nanuk All Stars Slaný I. Šanci na účast ve vyřazovacích bojích má nadále i Brandýsek, který přehrál Nanuk II 6:4 a o poslední místenku si v turnaji "druhých" zahraje proti kladenskému Omasku a Dobřichovicím. Ke svému třetímu turnajovému hattricku se propracoval Pavel Novotný, který se tak drží v čele střelecké tabulky celého turnaje. V patách má i Jiřího Laudu, ten si dvěma přesnými zásahy v každém utkání polepšil na sedm gólů. F.C. Brandýsek – TJ Byšice 5:5 (4:3)

Branky: Tesař 3, Kroc P. 2 – Novotný 3, Lauda 2. Rozhodčí: Říha, Laštovička. ŽK: Kroc P. (Brandýsek). 70 diváků. TJ Byšice – Nanuk All Stars Slaný II 5:5 (3:2)

Branky: Lauda 2, Holina 2, Hnízdil Dom. – Mrština, Kuba, Kuhn, Kozelka, vlastní. Rozhodčí: Říha, Laštovička. ŽK: Volgner (Nanuk II). ČK: Hnízdil Dom. (Byšice). 70 diváků. Fousek versus Poborský: Debata byla o pozemcích i Kúdelovi, došlo na překvapení Přečíst článek › Nanuk All Stars Slaný II – F.C. Brandýsek 4:6 (2:4)

Branky: Kuba 2, Kozelka, Eichler – Kroc P. 3, Kroc L. 2, Houha L. Rozhodčí: Říha, Laštovička. 50 diváků. Konečná tabulka skupiny C

1. TJ Byšice 4 2 2 0 23:16 8

2. F.C. Brandýsek 4 1 1 2 14:16 4

3. Nanuk All Stars Slaný II. 4 1 1 2 13:18 4