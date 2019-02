Řepín / Domácí nováček v poločase nedělního utkání I. B třídy vedl nad Dolním Bousovem dvoubrankovým rozdílem, ale v závěru horko těžko bránil nerozhodný stav 2:2.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv

Po vyrovnaném úvodu během krátké chvilky dvakrát uhodilo. Nejdřív si po půlhodině dali hosté po nedorozumění obránců s gólmanem vlastní gól. O tři minuty později to už bylo po chytré střele Štrupla 2:0, ale stejně to nestačilo.

Hosté po obdržené brance přidali a domácí hráče dostali pod tlak. Velkou šanci v závěru poločasu po chybě brankáře Peřestého ještě nevyužili.

Vše si ale vynahradili hned při vstupu do druhé půle po střele Vynikala. Pak přišli ke slovu i domácí, ale Prejzova střela ani Štruplova hlavička v síti neskončily. V 73. minutě pak domácí lehce přišli na polovině o míč a po rychlém protiútoku vyrovnal Vacek. V závěru byli hosté jasně lepší a domácí chvilkami nevěděli kam dřív skočit. Na nerozhodném stavu se ale už nic nezměnilo.

„Je to velká škoda. Utkání jsme měli velice dobře rozehrané, ale nezvládli jsme vstup do druhého poločasu a hosty dostali na koně. Po jejich snížení na 1:2 byli až do konce lepší, hráli výborný fotbal. O výsledek jsme se třásli až do závěrečného hvizdu,“ řekl řepínský činovník Jaroslav Urbánek.

Řepín – Dolnobousovský SK 2:2 (2:0)

Branky: 30. Vlastní, 33. Štrupl – 53. Vynikal, 73. Vacek. Rozhodčí: Myška. ŽK: 0:3. ČK: Vacek (DBS). Diváků: 150. Řepín: Peřestý – Slepička (76. Pletka), Kraus, Vaněček, Kinzl – Bláha, Kohout (51. Štěpánek), Burant, Kratochvíl – Štrupl, Prejza. D. Bousov: Buriánek – Švec, Havel (53. Krejčí), Jakubec, Horák, Bíšek, Kubeček (90. Kalivoda), Zahrada, Vynikal, Vacek, Šolc (89. Dankiv).

Jaromír Hejna