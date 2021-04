„Problémová a těžko realizovatelná“ by podle názoru šéfa Vysoké Václava Řízka byla v nejnižších třídách třeba i případná podmínka pravidelného testování. Z dalších táborů pak nejčastěji zaznívá obava z krátkého času na přípravu a souvisejícího rizika vážných zranění. Trenér B-třídních Byšic Daniel Hnízdil považuje jarní restart za „totální nesmysl“. Z Libiše nebo kralupského FK naproti tomu zaznívá: „Čím dříve se začne trénovat a hrát, tím lépe.“

Jak vnímáte informaci o možném návratu na hřiště? Převažuje ve vašich klubech/týmech nadále chuť dohrávat soutěž? Nebo byste se přikláněli spíše k tomu začít až v rámci nového ročníku?

Václav Řízek, předseda FK Vysoká: „Určitě se přizpůsobíme rozhodnutím FAČR. Hrát nižší soutěže nebo dokonce trénovat s podmínkou antigenních testů, však považuji pro kluby na naší úrovni za problémové a složitě realizovatelné. Už vidím, jak půl hodiny před zápasem čtvrté třídy sháníme někoho s testem, kdo by mohl za soupeře "odmávat" zápas, neboť ten přijel v jedenácti hráčích a nikoho na lajnu nemá.“

Miroslav Jíra, trenér Sokol Libiš: „Nemám zatím žádnou oficiální informaci. Každopádně, čím dříve se začne trénovat a hrát, tím lépe. Fotbal nám všem moc chybí.“

Vladimír Kaňka, předseda FK Neratovice-Byškovice: „Upřímně nevím, co si o tom myslet. Přijde mi to jako výkřik do tmy. Tři měsíce se o rozvolnění sportu neřekne ani slovo a najednou bychom za čtrnáct dní mohli začít trénovat. Snad to pan Pauly neřekl jako apríl. Určitě jsme všichni pro, abychom mohli začít trénovat. Osobně se však nepřikláním k tomu, že bychom měli po dvou týdnech přípravy hrát mistrovská utkání, která budou znamenat boj o postup a sestup. Jsem pro soutěže v letošní sezoně zrušit, a jakmile bude možnost hrát zápasy, tak si sjednat přáteláky a postupně se dostat zpátky do celého režimu. Zbytečně se tu bude honit něco, co už v letošní sezoně nemá žádný smysl. Jako klub jsme připraveni ze dne na den obnovit tréninkové procesy všech týmů a máme připravené plány na dohrávání soutěží i jejich zrušení.“

Luboš Černý, předseda FK Kralupy 1901: „Chceme dohrát soutěže, pokud tady bude ta možnost. Nejsme pro zrušení a ukončení sezony.“

Josef Matějovský, hrající předseda Slavoj Stará Boleslav: „Až ta situace nastane, tak tomu budu věřit. Termínů o zahájení tréninků už bylo tolik a nic nedopadlo. Musíme se jen modlit, aby se epidemiologická situace radikálně zlepšila. Všichni si přejeme, abychom se mohli opět scházet a trénovat. Klukům schází kontakt s kamarády. Spíš bych se přikláněl ke stornu stávajícího ročníku a začít až s novým. Ať si týmy v květnu zahrají čtyři přáteláky, hráči se dostanou do formy a v půlce srpna můžeme spustit oficiálně novou soutěž. Mysleme na to, že dost hráčů prodělalo covid - někdo s mírným průběhem, někdo však s horším. Opět nabrat kondici, nebude tak jednoduché. Na klubech musíme zjistit, kolik hráčů s fotbalem po půl roce nicnedělání třeba nesekne úplně.“

Ivo Lorenc, hrající trenér Viktoria Všestudy, člen VV OFS Mělník: „Pro všechny bude restart soutěží hodně náročný. Někdo se třeba udržuje, ale nic nenahradí zátěž při zápase. Za mě už bych soutěže nedohrával a spis bych se zaměřil na další ročník, a to vzhledem ke zdraví hráčů a všech kolem.“

Jiří Polák, hrající trenér Slovan Horní Beřkovice: „Vím, že existuje nějaké pravidlo odehrát aspoň padesát procent utkání pro regulérnost soutěže. Pokud se začne v půlce dubna trénovat, čemuž nevěřím, bude důležité, jestli v maximálním počtu a nikoli ve skupině například po šesti lidech. To by pak nemělo smysl. Trénovat by se muselo minimálně tři týdny před mistrákem. Pak se soutěže dohrát dají. Já se spíše přikláním k tomu, tuto sezonu odpískat. Ale hrozně rád bych si zároveň už i zahrál.“

Daniel Hnízdil, trenér TJ Byšice, brankář SK Liběchov: „Podle mě už se soutěže nedohrají. Strašně moc lidí je doma bez jakéhokoli pohybu už dlouhou dobu. Pokud se zapojí po čtrnáctidenním tréninku do mistrovských utkání, hrozí vážná zranění. Začínat teď na jaře je za mě totální nesmysl.“

Michal Vítovec, hráč a trenér mládeže Sokol Tišice: „Pokud bych mluvil jen sám za sebe, určitě bych chtěl dohrávat. Bohužel tomu moc nevěřím. K Tréninku se možná v nějaké formě budeme moc vrátit. Ale jestli nás nechají hrát zápasy, nevím. Někde jsem četl, že má být čtrnáct dní přípravy před mistráky a poslední možnost, kdy s nimi začít, je 8. květen. Aby se stihla dohrát alespoň podzimní část, tak to nevidím příliš reálně. Ale rád bych se pletl.“