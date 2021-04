Obsáhlé vysvětlení, co jej k takovému kroku vedlo, přinášíme v kompletní podobě:

Po mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna jsme začali věřit v uvolnění sportu alespoň v omezeném počtu a bez využití vnitřních prostor. Jelikož se naší vládě v ničem nedá věřit, čekali jsme celý týden na potvrzení a ujasnění, zda to tak bude. Nejdříve přišel právní výklad Národní sportovní agentury a následně jasné potvrzení nového ministra zdravotnictví.

Celý čtvrtek a pátek náš tým pracoval na přípravě všeho potřebného pro start. Jelikož ke všemu přistupujeme zodpovědně a věci plánujeme, stálo nás to nemalé úsilí. O pár hodin později však stejný ministr řekne, že v pondělí navrhne návrh, který je protiústavní, a smete vše, co řekl. Osobně nechápu, jak může být dále ministrem člověk, který ani 24 hodin nedrží své slovo a hledá kličky v zákoně. Je to bohužel odraz celé vlády, která nás žene do mnohem větší krize, než je samotný covid.

Na protest a na můj osobní pokyn budeme v pondělí trénovat v počtu maximálně dvacet lidí včetně trenérů, na vyhrazené ploše, bez roušky a respirátoru. Protože uvolnění dětí a lidí je ta aktuálně nejzdravější myšlenka. Podle statistiky ministerstva zdravotnictví zemřelo od začátku pandemie 770 lidí mladších 54 let na covid, myslím, že lépe řečeno na něco jiného společně s covidem. To je 2,8 procenta ze všech zemřelých lidí s covidem. Očkujeme lidi starší 65 let, takže nejvíce ohrožená skupina má být už naočkována.

Cítím tedy, že většina všech aktivních sportovců není ohroženou skupinou, která by se měla chránit. Tím, že už rok všichni sedí doma, bohužel vzniká mnoho větších problémů. Ty bude zdravotnictví v budoucnu jen velmi těžko řešit. Děti budou kromě toho bez sociálního cítění a vzdělání.

V pondělí tedy náš klub nastupuje do aktivního tréninku podle připraveného plánu a teprve až po protiústavním rozhodnutí případně chod klubu opět zastavíme. Osobně to beru jako totální útok na lidský rozum a hodnoty státu. Vrcholný politik řídící stát nám ukazuje, jak se neřídí ani vlastním slovem.

Aktuálně máme už asi desátou verzi začátku nebo konce tréninku, kdy se vše slibované do týdne zruší nebo změní. Je na každém, jak k tomu přistoupíme, ale už není možné přihlížet cílené devastaci toho, co tu dlouhou dobu budujeme. My jako klub nehledáme kličky v nařízeních, ale jsme připraveni splnit všechny smysluplné a potřebné omezení pro zahájení sportovní činnosti na čerstvém vzduchu.