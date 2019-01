LUŽEC - Tradiční fotbalový memoriál přivedl na start dobrou B třídní konkurenci

Brankář Jan Staněk si návrat do dresu Pšovky (z jarního hostování v Cítově) okořenil na turnaji v Lužci hned dvakrát vychytaným čistým kontem. | Foto: DENÍK/Martin Bouška

Roli favorita potvrdili fotbalisté Pšovky. Tým, který na jaře sestoupil z I. A třídy, prošel turnajem bez jediné inkasované branky.

V sobotním duelu svěřenci trenéra Svobody zvítězili nad kralupským FK Kaučuk 4:0. Výsledek mohl mít mnohem divočejší podobu, kdyby Kralupští dokázali proměnit alespoň některou ze svých šesti příležitostí.

Ve druhém duelu sice Vysoká nad pořádajícím AFK vedla dokonce 3:1, ale domácí dokázali mohutným finišem zvrátit zápas ve svůj prospěch.

Boj o třetí místo připomínal více házenou než fotbal. Napovídá tomu divoké skóre 7:3 pro FK Kaučuk. „Ironií osudu je to, že jsme do dvacáté minuty mohli vést 4:0 a přitom jsme prohrávali 0:1. Jsem rád, že jsem mohl vyzkoušet především nové hráče, kteří by mohli posílit náš tým – zejména libišského stopera Máje a středopolaře Marka,“ ohlédl se za utkáním trenér vítězů Josef Košťál. „Pro nás to byla užitečná příprava. Nic víc, nic méně,“ svěřil se lodivod Vysoké Václav Řízek.

Finále přineslo pohlednou kopanou. V kombinaci byli lepší hráči Pšovky. Mělničtí se brzy dostali do vedení pohotovým gólem M. Hyky. Když Jiskra přidal další trefu, bylo zřejmé, že domácí tentokrát na podobný obrat ve skóre, jaký předvedli proti Vysoké, nebudou mít dostatek sil.

„Pšovka ukázala své kvality. Vždyť ještě před dvěma roky hrála krajský přebor a loni se v A třídě neudržela jen s notnou dávkou smůly,“ pochválil vítěze zastupující trenér Lužce René Krejza.

Výsledky, semifinále: Pšovka – K. Kralupy 4:0 (3:0, b: D. Šimon, Olšiak z pen., L. Krejčík, Pokorný), Lužec – Vysoká 4:3 (1:2, b: Uher, D. Tauchman, Levý, Novák – T. Skopka 3).

O 3. místo: K. Kralupy – Vysoká 7:3 (5:1, b: Šerhant 2, Plicka 2, Polák 2, Müller – T. Skopka 2, Hlaváček z pen.), finále: Lužec – Pšovka 0:2 (0:1, b: M. Hyka, Jiskra).