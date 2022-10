Zápas s Cítovem (6:0), v němž na hrotu domácího útoku exceloval, si vytáhlý mladík rozhodně zařadí mezi ty, na které bude velmi rád vzpomínat. Že by byl ten úplně nejvydařenější, ale tvrdit nechce. „Bez spoluhráčů bych to nezvládl, hlavně bez mého kolegy v útoku Davida Zajace, který mi přihrál na tři góly. Já byl jen ten, co to doklepával do brány,“ vrátil se ke kanonádě.