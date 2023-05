Z prvního a nadlouho jediného působiště mezi dospělými se pak odchovanec mělnického fotbalu přesunul ještě na čtyři roky na Polabí do Botafoga, respektive dnešního EMĚ Mělník. Po přestěhování do Štětí ale dal „velkému“ fotbalu na tři roky vale a chodil si kopnout pouze za starou gardu. Právě tam se loni zrodil nápad na oprášení mistrovských kopaček. Od začátku aktuální sezony tak o sobě vytáhlý útočník dává znovu vědět na Mělnicku, konkrétně v Nové Vsi. Pod její rekordní výhrou 16:1 na hřišti béčka Dolan z uplynulého víkendu byl podepsaný hned pětkrát.

„Pro domácí den blbec, nám se povedlo všechno,“ komentoval Roman Morávek svůj rekordní střelecký počin mezi dospělými. V Dolanech mu na něj stačil dokonce jen úvodní poločas. „Domluvil jsem s trenérem, že o poločase budu střídat. Řekl mi: Když to bude sedm, tak můžeš,“ prozradil svou motivaci.

Dres za 60 tisíc, VAR podle Pavlína Jirků... V Brandýse fotbal pomáhal i bavil

V zápase si rázem vylepšil svou sezonní bilanci na šestnáct branek a v B skupině IV. třídy patří rázem do desítky nejlepších střelců. „Šestnáct gólů? To ani nevím. Nesleduji to. Povedlo se mi to teď opravdu výjimečně. Tipl bych, že tam bude mít hodně někdo z Čechie, a Chvatěruby hodně střílejí,“ reagoval na své postavení v individuálním žebříčku, jemuž ne překvapivě skutečně vládne jeden ze střelců jasného kralupského lídra.

Roman Morávek, Sokol Nová VesZdroj: FAČRTen hraje tak trochu vlastní soutěž a jednou dvouciferně vyplatil i Novou Ves. „Dostali jsme tam na podzim dvanáct, takže vím, jak se asi cítily Dolany. Na jaře už jsme s nimi ale odehráli vyrovnaný zápas (0:2). Ale pořád jsou to mladí běhaví kluci. Čechie je jednoznačně nejlepší,“ řekl na adresu zatím neporazitelného účastníka soutěže.

V tom, že si Roman pro obnovení kariéry vybral právě Novou Ves, nemá prsty nikdo jiný než její dlouholetá ikona Jiří Vokoun. Právě s otcem futsalového reprezentanta se potkal ve staré gardě ve Štětí. „Dokopal mě tam. Už mi to chybělo, tak jsem se nechal zlákat na dobrou partu,“ přiblížil. Překážkou není ani delší dojezdová vzdálenost. „S Jirkou máme společnou cestu, takže se vždy odvezeme. Po zápase pak dlouho diskutujeme,“ pousmál se.

Libčice i Lužec musí na kobereček. Oba tábory vidí rvačku svých příznivců jinak

Zkušený tým, za nějž chytává i bývalý profesionální boxer Luboš Šuda, se chce fotbalem hlavně bavit. „Určitě ale chceme vyhrát každý zápas. Myslím, že kdyby to bylo do pátého místa, byli by tam lidi spokojení,“ má jasno Roman Morávek, který jako soupeř pamatuje na tehdy skvostném pažitu v Nové Vsi dokonce i I. B třídu.

Právě Velký Borek, s nímž si v kraji zahrál, zůstává jeho srdeční záležitostí. „Přišel jsem tam v osmnácti z Mělníka, kde jsem vyrostl. Začínal jsem tam dospělý fotbal a strávil i nejvíc let. Jak výsledky áčka, tak béčka nadále sleduji. Ještě jsou tam i kluci, se kterými jsem hrával,“ připomněl.

Na Botafogu to prý hlavně zpočátku rovněž nebylo špatné. V září 2019 přišel na dlouho poslední soutěžní start. „Ti starší z původní dobré party skončili a nedařilo se najít mladší. Já se pak přestěhoval a už nebyl čas,“ objasnil.

Nyní má do fotbalu znovu chuť, a pokud zdraví dovolí, rád by vydržel co nejdéle. „Mám i teď nějaké problémy se svalem, ale když vidím Jirku Vokouna (47), tak mám snad před sebou ještě hodně let,“ uzavřel pohledem do budoucnosti…