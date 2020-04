ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

V posledních deseti letech byl ve fotbalové sezoně zvyklý odpískat i několik zápasů za víkend. K tomu čas od času přidal i nějaký ten start v krajských soutěžích za Ovčáry, později Řepín, Kly a naposledy FC Mělník. Fotbalem, s nímž začal ve svých sedmi, zkrátka žil. Teď má ale utrum. Také devětatřicetiletý rozhodčí Milan Matějček už netrpělivě vyhlíží, až opadnou opatření spojená s šířením pandemie nového koronaviru. Aktuálně třetiligový arbitr, který po tři sezony dokonce figuroval na listině pro první ligu, tráví fotbalovou odstávku s manželkou a dětmi v panelákovém bytě doma v Mělníku.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Omezila ho moc. Nemůžu si jít se synem zakopat ven, na procházku, nevidíme babičky a dědy. Běhat musím sám po lese a všude chodit s rouškou, kterou často zapomínám.

Máte pro běh nějakou oblíbenou lokalitu v okolí Mělníka?

Chodím třikrát až čtyřikrát v týdnu. Zalíbilo se mi na Chloumku, kde mám dva okruhy – devět a jedenáct kilometrů. Jezdím i na Hostín a na cyklostezku u Labe.

Je to jediný způsob, jak se udržujete v kondici?

Večer pak doma ještě posiluji a občas většinou ráno o víkendech cvičíme celá rodina jógu.

Doporučil byste toto cvičení?

Určitě. Jóga podle Still On The Way je skvělá k protažení celého těla a ke zklidnění. Posilování pak podle sebe – břicho, ruce, záda.

Co vás karanténa naučila?

Platit kartou (smích).

Roušku jste si ušil vlastní, nebo jste ji dostal?

Ušila mi manželka.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Na fotbal a točené pivo.

V okresním fotbalovém svazu máte na starosti rozhodčí. Dohraje se podle vás jarní část soutěží?

Pokud se začne do čtrnácti dnů, daly by se za určitých podmínek soutěže dohrát. Kluby by samozřejmě musely počítat s tím, že přibudou vložené středy a soutěž se protáhne.

A pokud se nařízení nezmírní natolik, aby hřiště znovu ožila, jakou variantu byste navrhoval?

Pokud by se soutěž nedala dohrát, asi by se anuloval celý ročník, což vidím jako nejlepší řešení.