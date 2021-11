Třicetiletý sudí z Libiše odmával bezbrankový duel mezi pražskou Duklou a Třincem. Podle informací Deníku by se na seznam rozhodčích pro první a druhou ligu mohl dostat už pro jarní část letošního ročníku.

Hádek se pískání začal věnovat velmi záhy. Před hraním jej začal upřednostňovat už jako šestnáctiletý. Z řízení turnajových zápasů nejmenších fotbalistů se tak brzy přesunul na velké hřiště, kde se během sedmi let dokázal prokousat z okresních soutěží až do divizních.

„Začátky jsem měl divoké. Dalo by se říct, že byly momenty, kdy jsem uvažoval o tom, že skončím. Zejména u starších hráčů jsem neměl potřebnou autoritu, mé připomínky brali na lehkou váhu. Nicméně jsem překonal problémy. Z nich bylo nejhorší, když jsem byl na hřišti úplně sám,“ vzpomínal v rozhovoru pro Mělnický deník na působení v okrese poté, co v roce 2014 „povýšil“ z kraje do divize.

Už tehdy se netajil tím, že by se v budoucnu rád podíval i do profesionálních soutěží. Poté, co se v posledních letech zaměřil pouze na mávání, se zdá být jeho cíl velmi reálný. Přijde další posun?

